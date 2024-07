Brastemp é marca favorita de fogão e lavadora de louças, diz Datafolha

São Paulo

Na hora de preparar receitas e de limpar a bagunça gerada nesse processo, a Brastemp é a marca mais lembrada pelos paulistanos. A fabricante de eletrodomésticos é a mais citada quando o assunto é fogão e lavadora de louças na pesquisa Datafolha.

No primeiro quesito, a Brastemp foi mencionada de forma espontânea por 40% dos entrevistados e alcançou o tricampeonato. Em lavadora de louças, mantém-se campeã invicta, com sua quinta vitória em cinco edições, desta vez com 31% das menções. Seus índices são maiores entre aqueles com 41 anos ou mais: 53% e 42%, respectivamente.

A marca completa sete décadas de história. Foi fundada em 1954 pelo grupo Brasmotor em São Bernardo do Campo, e desde 1997 faz parte da americana Whirlpool.

A paulista foi pioneira em alguns quesitos, como a lançar a primeira lava-louças produzida no país, em 1977. Hoje, produz modelos modernos como o BLF09AE, que tem painel touch e revestimento preto. A máquina usa jatos de alta pressão e detergente para lavar até 88 peças de uma vez, incluindo taças e panelas, com consumo reduzido de energia e água, diz a empresa.

O item vem ganhando espaço entre os paulistanos, e o índice de quem não soube citar uma marca caiu de 43% para 39%.

O design moderno também surge na linha de fogões de cinco bocas da marca lançada neste mês. Um dos modelos, o BFS5XAR conta com painel digital com timer, para controlar com precisão o tempo dos preparos e auxiliar experientes e novatos na cozinha.