Rede de cinema aposta em fidelização com sessão secreta, vinho e pipoca com Nutella

São Paulo

O Cinemark é o melhor cinema de São Paulo pela nona vez seguida, de acordo com pesquisa Datafolha. Neste ano, foi mencionado por 53% dos entrevistados, um recorde.

A rede tem buscado retomar a presença do público com novidades nas bombonieres e experiências

personalizadas.

Uma das estratégias recentes é a reformulação do clube de assinaturas da marca, que agora conta com três opções de pacotes, incluindo ingressos e descontos em snacks. A mais barata custa R$ 16,90 por ano, com direito a um ingresso anual e desconto em produtos, e a mais cara, R$ 38,90 por mês.

Cinemark foi eleito o melhor cinema na pesquisa O Melhor de São Paulo, que ouviu 1.008 pessoas das classes A e B - Adriano Vizoni/Folhapress

A proposta é fidelizar o cliente ao entregar sugestões mais certeiras segundo gostos de cada espectador, incluindo diferentes tipos de filmes, horários mais convenientes e até acompanhamentos.

As bombonieres da rede têm feito sucesso especialmente pelas opções de doces, como as pipocas com creme de avelã, confetes de chocolate e cookies, que viralizaram nas redes sociais.

"Nosso time de alimentos e bebidas tem sido mais criativo do que nunca", afirma Vinicius Porto, diretor de marketing da empresa, que também oferece combos com hambúrgueres, nuggets e batata frita.

Entenda a metodologia da pesquisa Datafolha Entre os dias 20 de fevereiro e 4 de março deste ano, o Datafolha realizou 1.008 entrevistas com pessoas com 16 anos ou mais, pertencentes às classes A e B da cidade de São Paulo. A margem de erro do levantamento é de três pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

Nas chamadas salas prime do Cinemark, o cardápio tem pipocas com azeites aromatizados, pizzas e sobremesas, além de vinho, cerveja e drinks. A aposta no conforto, com cadeiras reclináveis e estofadas em couro, é mais uma das tentativas de tornar o cinema uma experiência única e atrair o público no contexto pós-pandemia e de domínio de streamings.

Segundo Alessandra Meleiro, coordenadora científica do Centro de Análise do Cinema e do Audiovisual da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), onde é professora, as plataformas digitais têm a vantagem do acesso online e de preços menores, mas não substituem a imersão de uma sala de cinema.

"Embora as salas de exibição enfrentem desafios, o público continua a valorizar a experiência única que elas oferecem e a defender sua importância na cultura cinematográfica e na indústria do entretenimento", diz.

Exemplo disso são os números relacionados às Semanas do Cinema, em que diferentes redes disponibilizam ingressos a valores promocionais. A última edição, em fevereiro, levou mais de 3,2 milhões de espectadores às salas.

Por outro lado, a pesquisadora destaca a concentração de salas.

Dos 86 complexos da rede Cinemark, 23 são na cidade de São Paulo. E, apesar de considerar forte a produção nacional, Meleiro afirma que falta fazer os filmes de fato chegarem ao público. Parte do problema, diz, está na programação dos espaços, majoritariamente voltada à produção estrangeira.

Vinicius Porto, da Cinemark, vê no streaming um concorrente do cinema que pode até contribuir com a popularidade das salas.

Na visão de Vinicius Porto, diretor de marketing da rede Cinemark, o streaming não deve ser considerado um vilão para o mercado - Fido Nesti

"São telas que se complementam. Lançar um filme exclusivamente nos cinemas valoriza o título e causa o burburinho para que ele tenha vida longa depois em outras plataformas."

A empresa busca atrair clientes também com sessões secretas, em que os espectadores entram na sala sem saber que filme vai passar.

De acordo com Meleiro, uma possível tendência para o setor é o consumo de conteúdos audiovisuais em diferentes telas e dispositivos.

"Não posso deixar de citar a realidade virtual —e seus conteúdos de entretenimento, cultural e educativo— como algo desejável de estar presente nos espaços de exibição cinematográfica."

CINEMARK

53% das menções

Fundação

1997

Unidades

627 salas

Número de funcionários

Não divulga

Faturamento

Não divulga

Crescimento

Não divulga