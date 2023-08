O Melhor de São Paulo Gastronomia destaca restaurantes e bares da cidade

São Paulo

O Melhor de São Paulo Gastronomia - Restaurantes, Bares & Cozinha registra um momento de efervescência gastronômica na cidade, com uma longa lista de casas que acabaram de abrir e outras novidades bem-vindas, como a crescente presença feminina no setor.

Disponível em todas as plataformas da Folha, o conteúdo pode ser conferido no site do jornal. Também chega à casa dos assinantes em formato de revista neste domingo (27), quando acompanha a edição impressa do jornal nas bancas da Grande São Paulo.

Espaguete com lula e bottarga do Nelita, eleito o melhor restaurante de São Paulo - Foto: Keiny Andrade/Folhapress Produção: Ana Requião

O especial destaca os melhores endereços da cena gastronômica da cidade de São Paulo eleitos por um júri especializado. Entre os restaurantes, o italiano Nelita venceu como a melhor casa do ano. No caso de bares, The Liquor Store, instalado nos Jardins, levou o título de melhor coquetelaria. Já a Dengo tem o melhor chocolate.

Além da votação dos jurados, o projeto também revela a opinião dos moradores da cidade por meio de uma pesquisa Datafolha, que traça a lista dos melhores restaurantes e bares de São Paulo segundo o paulistano.

O Datafolha também conduziu outra pesquisa, sobre os hábitos do paulistano na cozinha, realizada na capital paulista com pessoas das classes A e B, que costumam cozinhar ao menos uma vez por semana. Os entrevistados indicaram suas marcas preferidas em 51 categorias de produtos indispensáveis ao dia a dia de quem prepara suas refeições em casa. Utensílios que facilitam a vida dos cozinheiros não ficaram de fora.