Empate triplo comprova concorrência acirrada entre marcas de liquidificadores

São Paulo

Molho batido em liquidificador - Keiny Andrade/Folhapress

Criado nos Estados Unidos em 1922, o liquidificador levou 22 anos para chegar ao Brasil. O primeiro modelo lançado no país foi da Walita, não por acaso a maior vencedora da categoria na pesquisa Datafolha, com cinco conquistas em cinco edições.

A marca foi mencionada por 16% dos paulistanos, com desempenho ainda melhor (28%) entre a população a partir de 41 anos. Outras duas marcas tradicionais empataram neste ano: Electrolux, com 15% das menções espontâneas, e Arno, com 13%.

Em comum, as três têm investido em liquidificadores cada vez mais robustos, capazes de dar conta de sopas e preparos densos. Um exemplo é o Ultraforce, lançamento da Arno, com 1.400 watts de potência.

Há mais tecnologia nos novos liquidificadores do que se imagina. Previsto para o segundo semestre, o novo modelo da Walita terá lâminas de inox serrilhadas e removíveis, que facilitam a limpeza, e jarra em formato de diamante. "O design da jarra garante que o alimento seja direcionado para as lâminas, assegurando preparo homogêneo", diz Caleb Bordi, gerente de marketing da marca, adquirida pela Philips em 1971.

As empresas também apostam nas redes sociais. Com 792 mil seguidores no TikTok, o influenciador Vítor Porpino ensinou a fazer sopa com o liquidificador Arno, e a comediante Tatá Werneck é a nova embaixadora da Walita. Mas nada se compara ao alcance da recente estratégia da Electrolux: de janeiro a abril, os participantes do Big Brother Brasil 24 só usaram eletrodomésticos da marca.