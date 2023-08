Walita é eleita a melhor marca de batedeira e processador pelos paulistanos

São Paulo

Ele é pau para toda obra: tritura, corta, pica, fatia, mói, rala. Ela, mais focada: mistura, dá consistência, faz cremes homogêneos. Se fosse uma comédia romântica, dava para incluir a frase: "Você me completa".

Mas, seja para triturar, com o processador, seja para dar liga, com a batedeira, a marca é a mesma: Walita. Essa foi a resposta do consumidor na pesquisa Datafolha, feita na na capital paulista. O processador da marca é campeão pelo quinto ano, com 19% das menções; já a batedeira é tetra, com 22%.

Para batedeiras e processadores, a Walita foi a escolhida pelos entrevistados do Datafolha - Foto: Keiny Andrade/Folhapress

A Walita nasceu em 1930 no largo do Arouche, no centro de São Paulo, batizada com a combinação dos nomes do casal fundador, Waldemar e Lita. Mesmo adquirida pela holandesa Philips em 1971, segue forte na memória. "A marca é reconhecida pela inovação e pioneirismo na criação de produtos que revolucionaram a maneira de cozinhar dos brasileiros", diz Silvia Tamai, diretora de marketing da Philips Walita.

"Além do liquidificador, os processadores e batedeiras são equipamentos que traduzem nossa expertise e tradição", completa.

Os eletroportáteis da empresa estão em processo constante de modernização, segundo a executiva. No ano passado, por exemplo, a linha de multiprocessadores foi reformulada, incluindo novidades, como a inserção de moedores de grãos de café.

A companhia também lançou uma nova linha de batedeiras planetárias, que podem ter o bowl em polipropileno ou em inox e vêm com acessórios exclusivos para o preparo de receitas mais robustas, afirma a diretora. Tudo para adoçar ainda mais a vida dos amantes da confeitaria.