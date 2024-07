Panelas Tramontina conquistam a sexta vitória entre panelas e talheres em seis edições

São Paulo

O município de Carlos Barbosa, na Serra Gaúcha, entrou na rota turística do Rio Grande do Sul por causa da Tramontina. Em julho do ano passado, nas férias escolares, a flagship da marca, que tem 4.000 m², recebeu mais de mil ônibus de turistas.

Talheres - Keiny Andrade/Folhapress

A Tramontina não está ligada só à cultura gaúcha, como mostra a pesquisa Datafolha. A marca segue invicta na categoria panelas, com seis vitórias em seis edições —neste ano, foi lembrada por 60% dos paulistanos. Na categoria talheres, também é invicta e foi citada por 73% dos entrevistados.

A imagem de tradição e solidez ganhou novas tintas durante a tragédia climática que se abateu sobre o Rio Grande do Sul. Assim que as águas começaram a subir, no começo de maio, a empresa concedeu férias coletivas para 4.000 funcionários das duas fábricas, ambas em Carlos Barbosa, para que não se arriscassem nos deslocamentos. Eles receberam cestas básicas, produtos de higiene e limpeza e ajuda financeira.

Ao mesmo tempo, diversas ações foram postas em prática. A companhia doou 70 toneladas de alimentos, 130 mil litros de água e destinou insumos para ajudar na limpeza —foram enviadas 40 mil ferramentas, 200 lavadoras de alta pressão e 38 mil itens de higiene e limpeza. Pontos de acolhimento e abrigos receberam móveis plásticos.

Segundo José Paulo Medeiros, diretor da Tramontina, as ações devem continuar. "Os órgãos públicos estão nos indicando as necessidades. Enquanto houver demanda, não pretendemos parar." (FGP)