Papel-toalha da Snob é o mais lembrado pelos paulistanos, diz Datafolha

São Paulo

Os fãs de papel-toalha já sabem dos seus vários usos na cozinha: limpar bancadas, untar panelas, higienizar potes de plástico ou mesmo ajudar a preservar folhas na geladeira, reduzindo a umidade. O que talvez não saibam é que as redes sociais estão cheias de vídeos com ainda mais utilidades do produto, que pode virar filtro de café, máscara facial e, quem diria, repelente.

Papel-Toalha - Keiny Andrade/Folhapress

Uma das aplicações surpreendeu até a Santher, fabricante da Snob, bicampeã da categoria na pesquisa Datafolha, com 13% das citações. "Fazemos pesquisas constantes para trazer inovações e descobrimos o uso da Snob por tatuadores ao participar de feiras no ramo, onde profissionais relataram a necessidade do papel-toalha nas sessões", afirma Fernanda Hermanny, diretora de marketing da companhia.

A descoberta motivou a Santher a criar um novo produto. "No fim de 2023, lançamos a Snob Prática, uma toalha interfolhada. Ela vem em uma embalagem plástica, sem picote e com folhas individuais, fáceis de serem retiradas", diz Hermanny. O papel-toalha tradicional precisa ser destacado do rolo, o que pode ser difícil com uma mão só. A inovação foi bem aceita no mercado e parte da repercussão se deve às ações da Snob com influenciadores do ramo de tatuagens.

A Santher era uma empresa nacional até 2020, quando foi comprada por dois grupos japoneses, a Daio Paper e a Marubeni Corporation. Hermanny explica que a mudança trouxe ânimo para os lançamentos e que, até o fim de 2024, haverá mais novidades.