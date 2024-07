Pato Rei e Por um Punhado de Dólares são as melhores cafeterias de SP

São Paulo

O empate entre o Pato Rei e o Por um Punhado de Dólares na categoria de melhor cafeteria é simbólico e reflete uma tendência mundial. A cena de cafés especiais trilha dois caminhos paralelos e complementares: de um lado, cafeterias focam o crescente público de superentusiastas e investem em menus com grãos raros e extrações precisamente controladas; de outro, estabelecimentos apostam na democratização do consumo por meio de operações enxutas para servir o básico, bem-feito, com preços acessíveis.

No Pato Rei, sobressaem-se no vasto cardápio de bebidas aquelas com grãos raros e exóticos, como um expresso com notas florais (R$ 25) e um coado feito com os valorizados geishas panamenhos (R$ 64). Ainda nessa linha de oferecer experiências aos apaixonados por café, o estabelecimento serve um omakafé —menu-degustação de bebidas em quatro tempos (R$ 88).

Para quem não quer desembolsar tanto, há expressos e coados sempre bem extraídos a partir de R$ 8 e R$ 12, respectivamente.

Da cozinha de inspiração asiática, saem itens como o okonomiyaki —espécie de panqueca com molho agridoce— e o omuraissu, omelete com arroz frito.

O Por um Punhado de Dólares tem objetivo bem distinto. O foco é entregar bebidas e comidas clássicas, bem executadas e com bom custo-benefício. Com baristas ágeis e eficientes, serve um expresso a R$ 5 —valor menor que o cobrado por bebidas de qualidade inferior em vários estabelecimentos.

Há três diferentes grãos no coado, preparados na hora, no método Hario V60. Cada um tem um perfil sensorial diferente —amargo, doce ou ácido, sendo este último o mais interessante e complexo.

O sanduíche de carne desfiada com cebola e queijo na ciabatta vale por uma refeição. Para quem busca um lanche rápido, há o pão de queijo ou o cookie de chocolate com castanha —com interior úmido e macio.

Assim, com suas diferenças, Por um Punhado de Dólares e Pato Rei são perfeitos expoentes da hoje democrática e esmerada cena de cafeterias de São Paulo.

POR UM PUNHADO DE DÓLARES

R. Nestor Pestana, 115, Consolação, região central, @porumpunhadodedolares

PATO REI

R. Ferreira de Araújo, 353, Pinheiros, região oeste, tel. (11) 3816-7979, @patoreisp