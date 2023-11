Tati Bernardi discute em podcast o desconforto de não participar de uma turma

São Paulo

O sentimento de não pertencer, de não participar de uma turma, de se sentir deslocado e desconfortável é o tema do episódio desta sexta-feira (10) de Meu Inconsciente Coletivo. Para a sétima temporada do podcast, Tati Bernardi consultou psicanalistas sobre as principais queixas que aparecem nos divãs e reuniu dez desses temas. Por que alguns se sentem mais peixe fora d’água do que outros?

A escritora, roteirista e colunista da Folha conversa com a psicanalista Carolina Leão, professora do campus de Sobral da UFC (Universidade Federal do Ceará).

"O nosso lugar no mundo não está dado de partida, a gente não nasce pertencendo. Cada recém-chegado nesse mundo tem que se situar em algo que é anterior, do ‘grande outro’ que nos antecede. Por mais que uma criança seja bem acolhida, seja desejada, há um não pertencimento estrutural que nos coloca nessa posição de desconforto permanente na nossa relação com os outros", diz Carolina.

No podcast, que começou a ser publicado em fevereiro de 2021, Tati conversa com psicanalistas, psicólogos e psiquiatras e abre ao público temas recorrentes em suas sessões de terapia. Meu Inconsciente Coletivo já tratou de neuroses modernas, amor, e também de dramas vividos por personagens de grandes livros, filmes e séries.

A sétima temporada conta ainda com a participação dos psicanalistas André Alves, Mario Eduardo Costa Pereira, Lucas Liedke, Paulo Beer, Rafaela Zorzanelli, Paulo Bueno, Lucas Charafeddine Bulamah, Rosely Sayão e Clarice Paulon. O podcast está nos principais agregadores e tem novos episódios todas as sextas, às 8h.