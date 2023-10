Tati Bernardi leva para podcast as questões que mais aparecem nos divãs de psicanalistas

São Paulo

Quais são as queixas que mais aparecem nos divãs dos psicanalistas? Tati Bernardi fez essa pergunta a vários profissionais e reúne dez desses temas na nova temporada de Meu Inconsciente Coletivo. Insônia, luto, solidão, relação com os pais e desejos que tememos realizar são algumas das questões levadas pela escritora, roteirista e colunista da Folha aos psicanalistas nos próximos episódios do podcast.

"Para esta temporada fiz uma pequena pesquisa com amigos psicanalistas para saber os temas que mais aparecem nos consultórios. Eu já imaginava quais seriam porque as redes sociais viraram uma espécie de consultório aberto", diz Tati. Como nas outras temporadas, as conversas também trazem as reflexões e os relatos da apresentadora. "O episódio sobre a dificuldade de dormir, por exemplo, mexeu bastante comigo. Eu achava que dormia bem, até escutar o psicanalista convidado."

A sétima temporada de Meu Inconsciente Coletivo estreia nesta sexta-feira (20) discutindo as várias formas de solidão com o psicanalista e pesquisador André Alves, cofundador do instituto Float Vibes. O primeiro episódio estará nas principais plataformas às 8h.

"A gente nunca está sozinho: está consigo e com todas as nossas instâncias psíquicas. Então, eu gosto da ideia bem bioniana de que a gente tem um infinito dentro de si e o inconsciente é, na verdade, o infinito que a gente carrega", diz André.

"A solidão não é necessariamente não ter o outro, mas algo que falta na relação com o outro. É interessante como o desamparo, o abandono e o temor dessas coisas se ampliam quando separa o casamento, quando a filha vai para outra casa… tem algo que se escancara. E aí vamos ter diferentes formas de viver e até de patologizar isso."

No podcast, que começou a ser publicado em fevereiro de 2021, Tati conversa com psicanalistas, psicólogos e psiquiatras e abre ao público temas recorrentes em suas sessões de terapia. Meu Inconsciente Coletivo já tratou de neuroses modernas, amor, e também de dramas vividos por personagens de grandes livros, filmes e séries.

A sétima temporada conta ainda com a participação dos psicanalistas Lucas Liedke, Mario Eduardo Costa Pereira, Carolina Leão, Paulo Beer, Rafaela Zorzanelli, Paulo Bueno, Lucas Charafeddine Bulamah, Rosely Sayão e Clarice Paulon. O podcast tem novos episódios todas as sextas.

MEU INCONSCIENTE COLETIVO

ONDE nas principais plataformas de podcast

QUANDO sextas, às 8h