Meu Inconsciente Coletivo discute por que nós cometemos os mesmos erros

São Paulo

Por que cometemos os mesmos erros? Para a sétima temporada de Meu Inconsciente Coletivo, Tati Bernardi consultou psicanalistas sobre as principais queixas que aparecem nos divãs e reuniu dez desses temas no podcast. No episódio sexta-feira (3), o assunto é repetição.

A escritora, roteirista e colunista da Folha conversa com o psicanalista Lucas Liedke, cofundador do instituto Floatvibes e autor do livro "Entre Sessões: Psicanálise para Além do Divã" (ed. Paidós).

"Quando a gente pensa em repetição, o que vem normalmente em mente é: vamos fazer uma investigação do porquê, qual é a origem, o elemento ou a cena estruturante. A gente tem que fazer essa investigação, e vai fazer. Agora, será que isso é suficiente para fazer parar? Possivelmente não", diz Lucas. "Mas acho que tem uma virada importante que é: para que eu repito? Qual é o ganho secundário, talvez inconsciente, dessa dinâmica, desse comportamento? Está funcionando de um jeito, mas será que pode funcionar de outro jeito?"

No podcast, que começou a ser publicado em fevereiro de 2021, Tati conversa com psicanalistas, psicólogos e psiquiatras e abre ao público temas recorrentes em suas sessões de terapia. Meu Inconsciente Coletivo já tratou de neuroses modernas, amor, e também de dramas vividos por personagens de grandes livros, filmes e séries.

A sétima temporada conta ainda com a participação dos psicanalistas André Alves, Mario Eduardo Costa Pereira, Carolina Leão, Paulo Beer, Rafaela Zorzanelli, Paulo Bueno, Lucas Charafeddine Bulamah, Rosely Sayão e Clarice Paulon. O podcast está nos principais agregadores e tem novos episódios todas as sextas, às 8h.