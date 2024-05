A que Pauta Chegamos! fala de Prates, Pimenta, Mujica, Anitta e Cannes

São Paulo

No episódio desta quinta-feira (16), o podcast A que Pauta Chegamos! mergulha nos grandes personagens do noticiário desta semana.

Os colunistas da Folha Tati Bernardi, Thiago Amparo e Fábio Zanini abrem o programa com os temas mais quentes da política nacional: a demissão de Jean Paul Prates da presidência da Petrobras e a nomeação de Paulo Pimenta como ministro extraordinário da reconstrução do Rio Grande do Sul.

No segundo bloco é a vez da política internacional, com o trio repercutindo as falas do ex-presidente do Uruguai Pepe Mujica em entrevista à Folha, entre elas as críticas que ele faz à esquerda.

A intolerância em suas diferentes formas é o tema do terceiro bloco. Os colunistas discutem o aumento da violência contra pessoas LGBTQIA+ em São Paulo e as manifestações preconceituosas direcionadas à cantora Anitta por ter exaltado o candomblé no seu novo clipe.

Por fim, a bancada apresenta suas impressões sobre o Festival de Cannes, que começou nesta semana com seis filmes brasileiros em exibição, além do documentário sobre o presidente Lula feito pelo americano Oliver Stone.

O programa está disponível nas principais plataformas de áudio, sempre às quintas-feiras. O podcast é coordenado pela editoria de Podcasts da Folha e tem edição de som do jornalista Raphael Concli.

