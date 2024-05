Podcast analisa como o agronegócio vê a tragédia climática no Rio Grande do Sul

São Paulo

Já chegam a R$ 1,3 bilhão os prejuízos para a agricultura e a pecuária do Rio Grande do Sul depois da tragédia climática que atingiu 85% do estado. A estimativa é da Confederação Nacional de Municípios —o prejuízo total da catástrofe ainda é desconhecido.

O agronegócio tem relevância na economia local, e representa 15% do PIB gaúcho. O Rio Grande do Sul responde por 71% da produção nacional de arroz e está entre os maiores fornecedores de trigo, carne suína e frango. No caso do arroz, o governo federal editou uma medida provisória que autoriza a importação de até 1 milhão de toneladas do alimento.

A tragédia climática em curso no sul não chama a atenção para o agronegócio apenas pelo impacto potencial na mesa dos brasileiros, mas também porque parte relevante do setor tem atuado em oposição a medidas de proteção ambiental —que abrandam os efeitos da emergência climática. No caso gaúcho, a flexibilização recente de leis ambientais beneficiou produtores rurais.



O episódio desta terça-feira (14) do Café da Manhã discute como o agro tem sido impactado pela tragédia climática no Rio Grande do Sul e como o setor olha para a crise climática —e para o risco de novas catástrofes. O podcast ouve Mauro Zafalon, que assina na Folha a coluna Vaivém das Commodities.

Doações para o SOS Rio Grande do Sul podem ser feitas por Pix. A chave é o CNPJ 92.958.800/0001-38. O endereço do Centro Logístico da Defesa Civil Estadual, em Porto Alegre, é: av. Joaquim Porto Villanova, 201; o telefone para contato é (51) 3210-4255. Você pode ver aqui mais formas de ajudar.

