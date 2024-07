Podcast debate se trends moldam identidade e guiam consumo nas redes

São Paulo

Em uma semana, a moda é "Tomato Girl", um visual de quem está de férias e bronzeado. Na seguinte, pode ser a vez do luxo silencioso, com roupas básicas que querem emular uma vida de herdeira, ou da coquette, com laços e peças atreladas a uma ideia de feminilidade. No mês seguinte, nada disso vale mais —e uma nova trend ou estética dominam as redes sociais.

As indústrias da moda e da beleza sempre ditaram tendências, mas a velocidade com que estéticas e produtos viralizam com as plataformas digitais mudou. Neste ano, por exemplo, um blush gelatinoso ficou tão famoso nas redes que esgotou em lojas nos Estados Unidos em 24 horas. Essa lógica de viralização também resultou no fenômeno conhecido como as "Sephora Girls": meninas entre 8 e 12 anos que mostram online compras de maquiagem e rotinas de "skincare" com cosméticos feitos para adultos.

O que os vídeos mostram é a parte visível da construção de padrões de comportamento que ditam o jeito como crianças e jovens veem o mundo —e os malabarismos que fazem para se encaixar. Por trás de hashtags e dancinhas, também há temas como a desigualdade socioeconômica, a adultização de meninas e meninos e o adoecimento mental deles.

O episódio desta sexta-feira (19) do Café da Manhã ouve o antropólogo Michel Alcoforado, que pesquisa o tema, para entender como essas tendências impactam o consumo e moldam a identidade das gerações. Ele também explica como a viralização de conteúdos está ligada a adultos e jovens cada vez mais ansiosos.

FOLHA NO WHATSAPP Acesse o canal Folha Podcasts e receba notícias da produção de áudio do jornal Para participar, clique aqui ou acesse a aba Canais no WhatsApp e digite Folha Podcasts no campo de pesquisa

O programa de áudio é publicado no Spotify, serviço de streaming parceiro da Folha na iniciativa e que é especializado em música, podcast e vídeo. É possível ouvir o episódio clicando acima. Para acessar no aplicativo, basta se cadastrar gratuitamente.

O Café da Manhã é publicado de segunda a sexta-feira, sempre no começo do dia. O episódio é apresentado pelos jornalistas Gabriela Mayer e Gustavo Simon. O roteiro é de Carolina Moraes, a produção é dela, de Anne Meire Ribeiro e Lucas Monteiro e a edição de som, de Thomé Granemann e Raphael Concli.