Podcast fala do atentado contra Donald Trump em comício de campanha

São Paulo

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou neste domingo (14) uma revisão independente dos aspectos de segurança no comício em que Donald Trump foi alvo de um atentado a tiros, no último sábado (13). De acordo com o democrata, a apuração vai ser necessária para "determinar exatamente o que ocorreu".

Biden também afirmou ter determinado ao Serviço Secreto dos EUA uma revisão das medidas de segurança previstas para a Convenção Nacional do Partido Republicano, que começa nesta segunda-feira (15). O anúncio ocorre em um momento em que o Serviço Secreto enfrenta questionamentos por falhas na segurança do comício do ex-presidente.

Trump foi atingido por um tiro de raspão durante um evento de campanha a céu aberto no estado da Pensilvânia. O tiro feriu a orelha direita do ex-presidente, que foi levado a um hospital e liberado horas depois. Um apoiador do republicano foi morto no ataque; outros dois ficaram feridos. Em uma mensagem em uma rede social, Trump lamentou pelos apoiadores atingidos e pediu união aos americanos.

O atirador, morto logo depois de efetuar os disparos, foi identificado como Thomas Matthew Crooks, de 20 anos, filiado ao Partido Republicano. A polícia encontrou um fuzil AR-15 ao lado dele, que estava posicionado em um telhado nos arredores do comício. O suspeito também tinha explosivos no carro, segundo o jornal americano The Wall Street Journal. O FBI afirma que Crooks agiu sozinho e usou uma arma comprada legalmente.

O episódio desta segunda do Café da Manhã trata do atentado contra Donald Trump no meio da campanha presidencial. A correspondente da Folha nos Estados Unidos, Fernanda Perrin, fala das investigações, dos desdobramentos e das repercussões do ataque e discute o que pode mudar na corrida para a Casa Branca.

O programa de áudio é publicado no Spotify, serviço de streaming parceiro da Folha na iniciativa e que é especializado em música, podcast e vídeo. É possível ouvir o episódio clicando acima. Para acessar no aplicativo, basta se cadastrar gratuitamente.

O Café da Manhã é publicado de segunda a sexta-feira, sempre no começo do dia. O episódio é apresentado pela jornalista Gabriela Mayer. A edição de som é de Raphael Concli.