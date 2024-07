Podcast conta trajetória de Rebeca Andrade até os Jogos de Paris

São Paulo

Entre os 277 atletas brasileiros que estarão nos Jogos de Paris, a ginasta Rebeca Andrade chegará com o maior potencial de medalhas, disputando até seis delas. A brasileira também deverá ser uma das protagonistas da ginástica artística e poderá desafiar a estrela americana Simone Biles, que no ano passado chegou a "reverenciar" Rebeca pelo desempenho da brasileira no Campeonato Mundial.

O segundo episódio especial olímpico do Café da Manhã conta como Rebeca Andrade superou lesões graves para se tornar um fenômeno do esporte. A ginasta e outras pessoas que acompanham a carreira dela de perto detalham como foram os últimos anos dentro e fora do ginásio.

O programa também discute o bom momento vivido pela ginástica artística feminina brasileira, que permitirá ao país disputar uma inédita medalha por equipes, e apresenta outros atletas de destaque da delegação verde-amarela em Paris.

FOLHA NO WHATSAPP Acesse o canal Folha Podcasts e receba notícias da produção de áudio do jornal Para participar, clique aqui ou acesse a aba Canais no WhatsApp e digite Folha Podcasts no campo de pesquisa

O programa de áudio é publicado no Spotify, serviço de streaming parceiro da Folha na iniciativa e que é especializado em música, podcast e vídeo. É possível ouvir o episódio clicando acima. Para acessar no aplicativo, basta se cadastrar gratuitamente.

O episódio é apresentado pelo jornalista Daniel Castro, com edição de roteiro de Magê Flores e edição de som de Laila Mouallem. Lucas Leite colaborou na produção.