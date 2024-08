Podcast debate como efeito Pablo Marçal mexe com o bolsonarismo

São Paulo

O crescimento de Pablo Marçal (PRTB) nas pesquisas fez com que as discussões da eleição municipal de São Paulo se espraiassem pelo país, antecipando o debate sobre o pleito presidencial de 2026 e sobre a liderança da direita do país.

Marçal, que chamou a atenção com a postura agressiva e fazendo acusações sem provas contra adversários, numa estratégia de "cortes" para as redes, está tecnicamente empatado na liderança na última pesquisa Datafolha: Guilherme Boulos (PSOL) tem 23%, Marçal 21% e o prefeito Ricardo Nunes (MDB), 19% —a margem de erro é de três pontos percentuais.

Na sequência da divulgação do levantamento, atritos do candidato do PRTB com Jair Bolsonaro —que apoia Nunes— e os filhos do ex-presidente vieram à tona, levando ao debate sobre um possível racha nesse campo político.

No Café da Manhã desta terça-feira (27), a repórter da Folha Ana Luiza Albuquerque, que entrevistou Marçal, conta a trajetória do influenciador e explica as controvérsias que cercam sua candidatura. A cientista política Camila Rocha, diretora do CCI/CEBRAP e colunista da Folha, analisa o que ele pode representar para o futuro da direita no Brasil.

