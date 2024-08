Podcast analisa novas estratégias de Kamala Harris contra Donald Trump nos EUA

São Paulo

A oficialização de Kamala Harris como candidata do Partido Democrata à Presidência dos EUA, na semana passada, deixou claras as novas estratégias da legenda para vencer Donald Trump: Kamala contrapôs sua trajetória à do ex-presidente, e sua campanha ampliou, com ironias, o escopo da crítica de que o republicano ameaça a democracia.

O tom da convenção democrata contrastou com o desânimo de um mês atrás, quando Joe Biden desistiu da reeleição, ao mesmo tempo que refletiu um otimismo da campanha —que, pelas pesquisas, tem conseguido fazer frente ao favoritismo que se desenhava em torno de Trump.

O episódio desta segunda-feira (26) do Café da Manhã discute o momento da corrida presidencial americana com a professora de relações internacionais da Unifesp Cristina Pecequilo. Ela explica as novas estratégias do Partido Democrata sob Kamala Harris, debate como o clima de otimismo tem mudado de lado ao longo da corrida e analisa como Donald Trump deve responder a isso.

