Podcast explica por que Brasil é uma potência das Paralimpíadas e o que esperar de Paris

São Paulo

Uma cerimônia que vai ocupar a avenida Champs Elysées e a praça de la Concorde, a partir das 15h (de Brasília) desta quarta-feira (28), vai dar início às Paralimpíadas de Paris-2024.

Os Jogos são destacados pela organização como um "segundo tempo" das Olimpíadas —encerradas há pouco mais de duas semanas na capital francesa— e também como uma celebração da força e da visibilidade do movimento paralímpico, considerados sem precedentes.

O Brasil, de progresso consistente nas últimas edições, é forte candidato a se manter entre os melhores no quadro de medalhas, superando as 72 medalhas e o 7º lugar de Tóquio-2020. Ao todo, o país vai ter 255 atletas em Paris, com mulheres compondo 45% da delegação.

No Café da Manhã desta quarta-feira (28), o ex-nadador Daniel Dias e o colunista da Folha Jairo Marques contam os motivos de o Brasil ser uma potência paralímpica, explicam como os Jogos têm ajudado no combate ao capacitismo e falam das expectativas para a edição de Paris-2024.

