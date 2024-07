Podcast: jornalistas na França contam o que esperar das Olimpíadas de Paris-2024

Brasília e São Paulo

A cerimônia de abertura das Olimpíadas de Paris, que passará pelas águas do rio Sena, acontece nesta sexta-feira (26), a partir das 14h30, pelo horário de Brasília. Mas o espírito dos Jogos já começou a pegar entre os brasileiros —seja pelo debate sobre o uniforme da delegação, seja pelo desempenho dos atletas que já entraram em ação, como Gabi Moreschi, goleira da seleção de handebol.

Para além do aspecto esportivo, os Jogos devem ficar marcados pelas arenas em pontos clássicos de Paris e pela volta do público, que não pôde ir a Tóquio por causa da pandemia. Fatores que, por outro lado, potencializam a atenção das autoridades para questões de segurança e saias-justas diplomáticas —uma constante quando esporte e geopolítica se encontram nos Jogos.

O episódio desta sexta-feira (26) do Café da Manhã fala das Olimpíadas de Paris com dois repórteres da Folha na capital francesa: André Fontenelle conta como a cidade se preparou, qual é o clima para a abertura e os desafios políticos dos Jogos; e Marcos Guedes analisa as perspectivas esportivas do evento e as chances de medalha do Brasil.

FOLHA NO WHATSAPP Acesse o canal Folha Podcasts e receba notícias da produção de áudio do jornal Para participar, clique aqui ou acesse a aba Canais no WhatsApp e digite Folha Podcasts no campo de pesquisa

O programa de áudio é publicado no Spotify, serviço de streaming parceiro da Folha na iniciativa e que é especializado em música, podcast e vídeo. É possível ouvir o episódio clicando acima. Para acessar no aplicativo, basta se cadastrar gratuitamente.

O Café da Manhã é publicado de segunda a sexta-feira, sempre no começo do dia. O episódio é apresentado pelos jornalistas Gustavo Simon e Thaisa Oliveira, com produção de Carolina Moraes e Lucas Monteiro. A edição de som é de Thomé Granemann.