Podcast: Daniele Hypólito analisa evolução da ginástica e os feitos de Rebeca Andrade

São Paulo e Brasília

A conquista de Rebeca Andrade no solo, nesta segunda-feira (5), fez da ginasta brasileira a maior atleta olímpica da história do país. Com a vitória, Rebeca garantiu a sexta medalha dela em Jogos, aos 25 anos —e terminou o ciclo reverenciada no pódio pela americana Simone Biles, medalhista de prata.

O ouro coroa a campanha de Rebeca em Paris-2024, que contou com mais três medalhas, mas também de toda a ginástica. O bronze que o Brasil faturou na disputa por equipes, a primeira conquista do tipo para o país, marca a evolução do trabalho no esporte.

O Café da Manhã desta terça (6) fala com uma das representantes desse processo, a ex-ginasta Daniele Hypólito —que participou de cinco Olimpíadas e ganhou a primeira medalha do país em campeonatos mundiais. Ela analisa a evolução da ginástica e discute o legado deixado pela equipe brasileira em Paris.

Para explicar como Paris-2024 tornou Rebeca a maior atleta do Brasil nas Olimpíadas, o episódio também ouve o jornalista Marcos Guedes, enviado da Folha a Paris, que conta como foram os dias da Rebeca na capital francesa.

