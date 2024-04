Lula inaugura obra hídrica, fala em milagre e diz que adversários usam nome de Deus em vão

Arcoverde (PE) e Salvador

O presidente Lula (PT) inaugurou nesta quinta-feira (4) uma obra hídrica em Arcoverde (255 km do Recife), comparou a chegada da água a localidades do agreste pernambucano a um milagre e disse que adversários usam o nome de Deus em vão.

Falando de improviso, o presidente fez um discurso recheado de referências religiosas. Relembrou as dificuldades que enfrentou por falta de água na infância em Caetés (PE), disse ter obsessão pela questão da água no Nordeste.

"Esse é um milagre que aconteceu com um cara que viveu a seca. Com sete anos, eu saí de Caetés para São Paulo com uma mãe e oito filhos para não morrer de fome e sede. Esse nordestino, que saiu daqui para não morrer de sede, volta e faz a transposição do rio São Francisco", afirmou.

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva em cerimônia de Inauguração da estação elevatória da Adutora do Agreste Pernambucano - Ricardo Stuckert / PR

Na sequência, se dirigindo aos apoiadores, Lula disse que o voto deles para presidente foi um ato de fé, de coragem e da crença de que um milagre estava para acontecer: "O homem lá de cima disse eu vou ajudar os nordestinos através de um nordestino".

Depois, ao fazer referência direta aos seus opositores, afirmou que enfrenta uma máquina de mentiras, de ódio e de fake news.

"Uma fábrica podre, parece um bando de lixo, parece uma fossa que só fala mentira, só prega ódio, só conta falsidade. A gente não pode acreditar porque Deus não é mentira, Deus é verdade. E ninguém pode utilizar o nome de deus em vão como eles usam todo santo dia."

O presidente falou ainda sobre a construção de universidades e escolas técnicas em seus governos, disse que a educação não era uma prioridade das elites e que o país foi "amaldiçoado pela ganância de uns poucos que tem muito dinheiro e não querem ajudar os muitos que não tem dinheiro."

Ao lado da governadora Raquel Lyra (PSDB), com quem trocou afagos no discurso, Lula participou da cerimônia de inauguração da Estação Elevatória de Água Bruta de Ipojuca e do trecho entre Belo Jardim e Caruaru da Adutora do Agreste de Pernambuco.

A Adutora do Agreste é uma obra do Governo de Pernambuco com aportes da União. O governo federal investiu R$ 1,2 bilhão no projeto, e o estado aplicou R$ 200 milhões.



A nova estação elevatória vai ampliar o número de cidades atendidas pela adutora de 6 para 9, levando água para uma população estimada em 615 mil pessoas.

Com previsão de conclusão em 2026, a primeira etapa do projeto prevê uma rede de adutoras que chegará a 23 municípios e deve atender a 1,3 milhão de pessoas. A segunda etapa do projeto está em fase de contratação.

Quando todo o projeto estiver finalizado, incluindo a segunda etapa, serão 1.500 km de adutoras que levarão água da transposição do Rio São Francisco para abastecimento de cerca de 2 milhões de pessoas e 68 cidades do agreste de Pernambuco.