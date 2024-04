Seminário em SP debate 40 anos das Diretas Já

São Paulo

As Diretas Já tiveram um papel crucial na história democrática inaugurada a partir de 1985 no Brasil. Quatro décadas após o movimento, os desafios da democracia ainda são significativos, como demonstraram os ataques golpistas de 8 de janeiro de 2023 contra as sedes dos três Poderes em Brasília.

Para recordar a campanha, avaliar os mecanismos jurídicos de que o país dispõe hoje e debater práticas de participação popular, a Folha e a OAB-SP (Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo) realizam no próximo dia 29 de abril o seminário "40 anos das Diretas Já".

Deputado Dante de Oliveira, autor da emenda das Diretas, no plenário da Câmara dos Deputados - Divulgação - 25.abr.84/Arquivo da Câmara dos Deputados

O evento, gratuito, acontece a partir das 15h no auditório da OAB-SP, no centro da capital paulista. Para participar, é preciso se inscrever pelo site. Também haverá transmissão online, pelo canal da entidade e da Folha no YouTube.

Com mediação do jornalista Oscar Pilagallo, autor de "O Girassol Que Nos Tinge" (ed.Fósforo), livro que faz uma radiografia do movimento, o evento reunirá, em três mesas, especialistas do direito, pesquisadores e figuras da sociedade civil.

Entre eles, Oscar Vilhena, professor da FGV Direito São Paulo e colunista da Folha; Leonardo Sica, vice-presidente da OAB-SP; Eunice Prudente, professora de direito da USP; e Luis Felipe Miguel, coordenador do grupo de pesquisa Democracia e Desigualdades (Demodê) da UnB (Universidade de Brasília).

A participação de artistas, atletas, cartunistas e jornalistas, um dos diferenciais da campanha, também será relembrada.

O fato que, segundo Pilagallo, "emprestava uma dimensão estética à questão política", será tema do ato final, com a participação da cantora paraense Fafá de Belém, que se tornou "a musa das Diretas"; do ex-jogador Walter Casagrande, que à época integrava a Democracia Corinthiana; do jornalista Ricardo Kotscho, que cobriu o movimento para a Folha; de Almino Affonso, ministro do Trabalho de João Goulart e ex-vice-governador de São Paulo (1987-1990); e do jornalista Juca Kfouri, colunista da Folha.