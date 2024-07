'Abin paralela' sob Bolsonaro monitorou Moraes, Toffoli, Lira e jornalistas, diz PF

Brasília

Investigação da Polícia Federal afirma que a Abin (Agência Brasileira de Inteligência) monitorou de forma ilegal no governo Jair Bolsonaro (PL) ministros do STF (Supremo Tribunal Federal), parlamentares e jornalistas.

Segundo a PF, do STF foram alvos da ação clandestina os ministros Alexandre de Moraes, relator de apurações que miram bolsonaristas, Luís Roberto Barroso, Luiz Fux e Dias Toffoli. A lista de alvos no Poder Legislativo inclui o atual presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e seu antecessor, Rodrigo Maia.

Entre jornalistas, Mônica Bergamo, colunista da Folha, Vera Magalhães, colunista do jornal O Globo, Luiza Alves Bandeira, do DFRLab (Digital Forensic Research Lab), ligado ao Atlantic Council, e Pedro Cesar Batista, ligado ao Comitê Anti-imperialista General Abreu e Lima.

Fachada da entrada da Abin (Agência Brasileira de Inteligência) - Pedro Ladeira - 20.out.2023/Folhapress

O relatório que fundamentou a fase da operação Última Milha, realizada nesta quinta-feira (11) pela PF, aponta ainda que pelo menos um ex-governador —João Doria (na época do PSDB, hoje sem partido)— e servidores do Ibama e da Receita também foram alvo dos monitoramentos.

A quarta fase da operação sobre a chamada Abin paralela prendeu agentes que trabalhavam diretamente para Alexandre Ramagem, atual deputado federal, pré-candidato do PL à Prefeitura do Rio de Janeiro e ligado ao vereador Carlos Bolsonaro (PL), que também é investigado.

As prisões foram decretadas pelo ministro Alexandre de Moraes, a pedido da Polícia Federal.

A PF investiga se policiais lotados no CIN utilizaram o software de geolocalização e se produziram relatórios sobre ministros do STF e políticos adversários do ex-presidente.

O objetivo seria desarticular a Abin paralela, organização criminosa voltada ao monitoramento ilegal de autoridades públicas e à produção de notícias falsas, utilizando-se de sistemas da agência.

Ao determinar as prisões, Moraes afirmou que as investigações "evidenciaram a ocorrência de inúmeras ações clandestinas no período compreendido entre 2019 até 2022 e indicaram que os recursos humanos e técnicos empregados pela estrutura paralela [da Abin] valiam-se de sistemas oficiais e clandestinos para obtenção dos dados necessários para os seus interesses".

Uma das ferramentas utilizadas na ação clandestina é o software espião FirstMile, que obtinha a localização de alvos "com o objetivo de realizar ações de campo ou para tentar vincular opositores a determinadas pessoas, instituições e/ou outras circunstâncias que pudessem contribuir para a construção de notícias fraudulentas".

ALVOS DA ABIN PARALELA

PODER JUDICIÁRIO: ministros Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Luis Roberto Barroso e Luiz Fux;

PODER LEGISLATIVO: Arthur Lira (Presidente da Câmara dos Deputados), Rodrigo Maia (ex-residente da Câmara dos Deputados), deputado Kim Kataguiri e ex-deputada Joice Hasselmann, senadores

Alessandro Vieira, Omar Aziz, Renan Calheiros e Randolfe Rodrigues.

PODER EXECUTIVO: Ex-governador de São Paulo João, servidores do Ibama Hugo Ferreira Netto Loss e Roberto Cabral Borges, auditores da Receita Christiano José Paes Leme Botelho, Cleber Homen da Silva e

José Pereira de Barros Neto.

JORNALISTAS: Monica Bergamo (colunista da Folha), Vera Magalhães (colunista de O Globo), Luiza

Alves Bandeira (DRFLab) e Pedro Cesar Batista (Comitê Anti-imperialista General Abreu e Lima).