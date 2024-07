Bolsonaro diz que 'só conservadores' sofrem atentado ao comentar tiro em Trump

Brasília

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) comentou o ataque a tiros contra seu aliado internacional e candidato a presidente dos Estados Unidos Donald Trump e afirmou, neste domingo (14), que "somente pessoas conservadoras sofrem atentado".

Bolsonaro recordou a facada que levou em 2018, criticou a imprensa e o atual governo, pregou pauta de costumes e disse que não irá informar se entrou em contato com Trump após o episódio de sábado (13).

O ex-presidente Jair Bolsonaro - Ricardo Moraes - 16.mar.24/Reuters

"Atentados são contra as pessoas de bem e conservadores", afirmou em vídeo em que é indagado por jornalistas e que publicou nas redes sociais.

E prosseguiu: "Ele foi salvo, a meu entender, como eu fui. Os médicos dizem que foi milagre eu ter sobrevivido em 2018 tendo em vista a gravidade dos ferimentos. E ele foi salvo por questão de poucos centímetros. Isso, a meu entender, é algo que vem de cima".

Bolsonaro participará em Santos (SP), neste domingo, de evento de pré-campanha do PL na cidade, juntamente com a ex-primeira-dama Michelle.

No vídeo, o ex-presidente afirmou que, quando era presidente, não se falava em marco temporal para demarcação de terras indígenas nem "liberação da maconha e do aborto". "Foi só eu sair que a desgraça, as portas do inferno se abriram para nosso país", declarou.

Trump foi ferido nesta sábado por um atirador que estava nas proximidades de um comício em Butler, na Pensilvânia

O homem suspeito de atirar, segundo o FBI, é Thomas Matthew Crooks, de 20 anos.