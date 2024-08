Bruno Engler lidera em popularidade digital em BH; Mauro Tramonte é o 5º

São Paulo

Líder de intenção de votos em Belo Horizonte, Mauro Tramonte (Republicanos) fica apenas em quinto lugar entre seus concorrentes à prefeitura quando se trata de popularidade digital.

A liderança do IPD (Índice de Popularidade Digital), que varia de 0 a 100 e é analisado diariamente pela empresa de pesquisa e consultoria Quaest, fica com Bruno Engler (PL), com pontuação de 70,4, seguido de perto por Duda Salabert (PDT), que registrou 67,5 pontos.

O IPD é calculado por meio de algoritmo que coleta e processa 175 variáveis das plataformas X (ex-Twitter), Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Wikipédia e Google. O período avaliado foi de 1º de julho a 10 de agosto.

Mauro Tramonte (Republicanos), líder na pesquisa Datafolha em Belo Horizonte - Elizabete Guimarães/Divulgação/ALMG

Em terceiro lugar aparece Rogério Correia (PT), com 63,2 pontos, seguido por Carlos Viana (Podemos), que pontuou 51,3 no IPD.

Tramonte tem 47,5 pontos no indicador, e o atual prefeito, Fuad Noman (PSD), que tenta a reeleição, chega à disputa nas redes em sexto, com 43,9.

Para a nota final do IPD, são consideradas cinco dimensões: fama (número de seguidores), engajamento (comentários e curtidas por postagem), mobilização (compartilhamentos), valência (proporção de reações positivas e negativas) e interesse (volume de buscas).

Tramonte, apesar de ser o candidato mais conhecido e liderar as mais recentes pesquisas de intenção de voto Datafolha e Quaest, tem um grande volume de buscas e bom crescimento de seguidores, mas o número de compartilhamentos e o engajamento são tímidos.

Já Engler se destaca pela pontuação máxima em mobilização, ou seja, seus conteúdos nas plataformas digitais têm um alto número de compartilhamentos. O índice também mostra um crescimento no número de seguidores do candidato, apesar de um volume de críticas significativo.

Apesar de compartilhar o eleitorado conservador com Mauro Tramonte e Carlos Viana (Podemos), Engler conseguiu garantir o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) à sua candidatura e usa a imagem dele frequentemente nas redes, o que pode explicar os bons números de mobilização e seguidores.

Salabert, por sua vez, vem crescendo em número de seguidores e no volume de buscas online. Pesquisa Datafolha de julho mostrou que Duda ainda era desconhecida por 52% dos belo-horizontinos. A candidata, no entanto, tem um volume de críticas e menções negativas maior do que os adversários.

A deputada federal é a única candidata transgênero à prefeitura nas capitais e uma das nove candidatas trans ao Executivo municipal em todo o país. Ainda segundo a pesquisa Datafolha de julho, ela e Engler lideram as rejeições na disputa em Belo Horizonte, com 23% cada.

O petista Rogério Correia vai melhor que Engler e Salabert em compartilhamentos e menções positivas, mas tem menos seguidores e volume de buscas. Ele disputa o eleitorado da congressista.

O destaque de Carlos Viana está no interesse, métrica que mede o volume de buscas pelo nome do candidato. Ele também tem bons índices de menções positivas.

O atual prefeito tem índices baixos de engajamento e compartilhamentos, chegando a 43,9 pontos no IPD. Apesar disso, tem boa recepção dos seus conteúdos e mais menções positivas do que os concorrentes.