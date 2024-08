Folha retoma coluna sobre as eleições em parceria com a FGV

São Paulo

A Folha retoma nesta semana a coluna Voto a Voto, em parceria com o FGV Cepesp (Centro de Política e Economia do Setor Público da Fundação Getulio Vargas).

Os textos serão assinados por pesquisadores do Cepesp, que se revezarão ao longo das semanas.

Urna eletrônica é preparada para a eleição de 2022 - Rivaldo Gomes - 21.set.2022/Folhapress

A coluna, também publicada pela Folha nas eleições de 2020 e 2022, sairá semanalmente durante todo o período eleitoral, às sextas-feiras no site e aos sábados na edição impressa.

O primeiro texto será assinado por George Avelino, que coordena o centro e é doutor em ciência política pela Universidade Stanford. Ele irá abordar a influência da eleição municipal sobre o pleito legislativo dois anos depois.

"Por trás do nosso trabalho está a convicção de que é preciso descomplicar a política, oferecendo a um público mais amplo explicações e dados que permitam entender o processo político brasileiro", diz ele.

Outros temas abordados serão o papel das redes sociais na disputa municipal e o debate sobre questões de gênero e financiamento de campanha, entre outros.

Serão usados os dados do Cepesp Data, projeto que disponibiliza de forma acessível as informações sobre eleições brasileiras desde 1998.

"Assim temos uma visão panorâmica e de longo prazo do que se passa no cenário eleitoral, indo além de impressões que possamos ter a partir da observação momentânea: conseguimos comparar diferentes eleições, diferentes candidatos, em diferentes cidades, entre outros aspectos", afirma Lara Mesquita, pesquisadora do FGV Cepesp e doutora em ciência política pela UERJ (Universidade do Estado do Rio de Janeiro).