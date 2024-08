Prefeito e o pai são assassinados a tiros no Rio Grande do Norte

Recife

O prefeito de João Dias (RN), Marcelo Oliveira (União Brasil), e o pai dele foram assassinados a tiros na manhã desta terça-feira (27).

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública do Rio Grande do Norte, o pai do prefeito, Sandi Alves de Oliveira, morreu no local do crime, em uma rua do município, localizado a 372 quilômetros de Natal.

Marcelo Oliveira, prefeito de João Dias, foi baleado nesta terça-feira (27) no município - prefeitomarcelooliveira/Instagram

O prefeito Francisco Damião de Oliveira, também conhecido como Marcelo Oliveira, chegou a ser socorrido e teve a morte constatada em um hospital de Catolé do Rocha, na Paraíba, cidade próxima à divisa com o Rio Grande do Norte e a 15 quilômetros de João Dias.

Marcelo Oliveira era casado e era candidato à reeleição nas eleições de outubro.

A secretaria disse, por meio de nota, que determinou reforço nos efetivos da Polícia Militar e Polícia Civil na região de João Dias com o objetivo de identificar, localizar e prender os criminosos. Segundo a pasta, a motivação do crime é investigada.

O município tem 2.653 habitantes e é um dos menores do Rio Grande do Norte.

Em nota publicada nas redes sociais, a governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra (PT), lamentou as mortes.

"É lamentável e inaceitável o crime ocorrido no município de João Dias que vitimou o prefeito Marcelo Oliveira e seu pai Sandi Alves de Oliveira. Determinei imediatamente ao secretário de segurança Coronel Araújo e a delegada geral Ana Cláudia que ajam com todo empenho para apurar o crime e prender o autor", publicou Fátima.

Ela ainda disse que "nenhuma forma de violência será tolerada no RN".