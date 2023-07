Entenda os obstáculos legais para o uso de IA nos games

São Paulo

Jogos construídos com a ajuda de IA (inteligência artificial) estão sendo vetados na Steam, considerada a maior loja virtual de games do mundo. As medidas foram tomadas pela Valve, dona da loja, devido a "incertezas legais" sobre o uso dessa tecnologia nos games, principalmente em relação a direitos autorais.

Vale lembrar

A Valve já tomou medida similar com jogos em "blockchain" ou que usam NFTs. Esses games estavam em alta em 2021 e no início de 2022, mas já perderam boa parte do prestígio desde que o mercado adotou a IA como a tecnologia da moda.

O que diz a Valve

"A introdução da IA [no desenvolvimento de games] às vezes pode tornar mais difícil demonstrar que um desenvolvedor tem direitos suficientes para usar a IA na criação de alguns elementos, incluindo imagens, texto e música. Em particular, existe uma incerteza legal relacionada aos dados utilizados para treinar modelos de IA", afirmou a empresa em comunicado enviado ao site GamesIndustry.biz.

Catarina Pignato

Como assim?

A IA é uma forma de imitar a inteligência humana e o processo de aprendizado humano em máquinas. Uma das técnicas que ajudaram a impulsionar essa tecnologia se chama "machine learning". Nela, o computador examina grandes conjuntos de dados para detectar padrões nas informações, podendo depois reproduzi-las e recombiná-las de outras formas.

Dessa forma, se uma IA usada para criar um jogo for "treinada" com uma base de dados que inclui elementos que não são dos desenvolvedores do jogo, é possível que ela gere um conteúdo copiado de terceiros, o que poderia acarretar processos por plágio ou quebra de direitos autorais.

Mais perguntas que respostas

"Está todo mundo ainda engatinhando", afirma Vanessa Lerner, sócia do escritório Dias Carneiro Advogados que há dez anos assessora empresas do setor de games. "Nos Estados Unidos, o Copyright Office emitiu uma opinião falando que itens criados por uma IA, a princípio, não teriam direito autoral, mas isso ainda está sendo avaliado."

Brasil atrasado

Se mesmo nos Estados Unidos essa questão ainda é incerta, no Brasil a situação é ainda pior. Lerner lembra que a legislação de direitos autorais do Brasil é de 1998 e já estava defasada em relação a regular conteúdos digitais. Quando entramos no terreno da IA, a incerteza jurídica é total.

"Essa insegurança inviabiliza o uso da tecnologia para o pequeno desenvolvedor. Uma empresa grande, em geral, está mais disposta a correr risco, mas uma empresa pequena simplesmente não pode", afirma Lerner.

Dicas para o seu robô

Saiba de onde vem sua base de dados. Para evitar problemas, Lerner aconselha que os desenvolvedores saibam de onde vem o conteúdo que foi usado para treinar a IA. "Na hora que você está juntando informações para alimentar a IA, você precisa ter certeza que aquelas informações podem de fato ser usadas para isso."

Cheque o conteúdo gerado. É importante se certificar que o conteúdo produzido é realmente original. "É preciso uma avaliação muito clara do conteúdo que está sendo gerado para ter certeza que ele é de fato novo e não é baseado em termos ainda vinculantes a um conteúdo anterior", diz Lerner.

Seja transparente. Por fim, a advogada recomenda que o desenvolvedor informe os usuários se eles forem interagir com uma IA. "A gente sabe que essa tecnologia nova não é necessariamente conhecida pelos jogadores. Então é preciso um trabalho grande de transparência para que eles entendam exatamente do que eles estão participando."

Play

dica de game, novo ou antigo, para você testar

Rogue Legacy 2

(PC, Switch, PS 4/5, Xbox One/X/S)

Lançado em abril de 2022 para PCs e consoles Xbox, esse ótimo jogo de ação/plataforma mistura elementos de "Metroidvania" (similar às séries "Metroid" e "Castlevania") e de "roguelike" chegou só no mês passado aos consoles PlayStation. A cada vida, o jogador enfrenta um labirinto cheio de monstros com um herói com habilidades e características diferentes, deixando de legado o ouro e melhorias conquistadas para a próxima geração. Essa mecânica cria um ciclo viciante de jogabilidade, difícil de largar.

Imagem do jogo 'Rogue Legacy 2' - Divulgação

novidades, lançamentos, negócios e o que mais importa

Um relatório anual publicado pela Nintendo apontou que apenas 4,2% dos gerentes que trabalham nos seus escritórios no Japão são mulheres, destacou o site Axios. Ainda segundo o documento, as mulheres recebem em média 72% do salário dos homens.

A Nintendo nega que exista diferença no tratamento de homens e mulheres na empresa e atribui os números à longevidade de seus empregados no trabalho (média de 14,3 anos).

Yuji Naka, um dos co-criadores do porco-espinho Sonic, foi condenado no Japão a dois anos e meio de prisão e multa de 173 milhões de ienes (R$ 6 milhões), afirmou o site VGC. Ele se declarou culpado por negociar ações com uso indevido de informação privilegiada, prática conhecida como "insider trading", e poderá cumprir a sentença em liberdade condicional.

A IO Interactive, responsável pelos últimos jogos da franquia "Hitman", anunciou a abertura de um novo estúdio em Brighton, na Inglaterra. Sugestivamente, o estúdio inglês trabalhará no novo game do espião 007.

Já a EA anunciou a criação do estúdio Cliffhanger Games, baseado em Seattle. A nova empresa desenvolverá jogos de primeira linha da publicadora e está trabalhando atualmente em um game de aventura em terceira pessoa baseado no herói Pantera Negra, da Marvel.

O BIG Festival recebeu mais de 50 mil visitantes ao longo dos cinco dias do evento deste ano, um recorde para o festival segundo seus organizadores. A edição do ano que vem acontecerá de 26 a 30 de junho, de novo no Expo São Paulo, zona sul da capital paulista.

O New York Times começou a testar a inclusão de anúncios no Wordle, um de seus jogos mais populares. Segundo a Axios, as propagandas aparecem para usuários que não assinam a plataforma de games do jornal.

O game "GTA V", da Rockstar, voltou ao serviço de games por assinatura da Microsoft, o Xbox Game Pass. O título já está disponível na versão para consoles e na nuvem. O serviço também recebe no próximo dia 18 "The Cave", título menos conhecido de Ron Gilbert, um dos criadores da (esta sim famosa) série "Monkey Island".

Download

games que serão lançados nos próximos dias e promoções que valem a pena

12.jul

"Mordhau": R$ 159,95 (Xbox One/X/S), preço não disponível (PS 4/5)

"Oxenfree II: Lost Signals": R$ 75,93 (Switch), R$ 104,90 (PS 4/5), preço não disponível (PC, iOS, Android)

13.jul

"Gravity Circuit": R$ 38,99 (Switch), preço não disponível (PC, PS 4/5)

14.jul

"Exoprimal": R$ 249* (PC, Xbox One/X/S), R$ 279,50 (PS 4/5)

18.jul

"Viewfinder": preço não disponível (PC, PS 5)

"Techtonica": preço não disponível* (PC, Xbox One/X/S)

*Disponível no Xbox Game Pass