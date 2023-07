Maior gravadora de K-pop, HYBE busca eliminar barreira do idioma com IA

Seul | Reuters

Em um estúdio de gravação pouco iluminado em Seul, os produtores da gravadora de K-pop que trouxe ao mundo o grupo BTS estão usando inteligência artificial (IA) para fundir a voz de um cantor sul-coreano com a de falantes nativos de cinco outros idiomas.

A tecnologia permitiu que a HYBE, a maior gravadora musical da Coreia do Sul, lançasse uma faixa do cantor MIDNATT em seis idiomas —coreano, inglês, espanhol, chinês, japonês e vietnamita— em maio.

Alguns cantores de K-pop já fizeram músicas em inglês e japonês, além de coreano, mas é a primeira vez que aplica-se a nova tecnologia para um lançamento simultâneo em seis idiomas, de acordo com a HYBE, e o movimento pode abrir caminho para que a tecnologia seja usada por artistas mais populares.

Chung Wooyong, chefe da divisão de mídia interativa da HYBE - Kim Hong-Ji -- 22.jun.2023/Reuters

"Primeiro vamos ouvir a reação, a voz dos fãs, e depois decidimos quais serão os próximos passos", disse Chung Wooyong, chefe da divisão de mídia interativa da HYBE, em entrevista no estúdio da gravadora.

Lee Hyun, 40 anos, conhecido artisticamente como MIDNATT, fala apenas um pouco de inglês e chinês, além do coreano, mas gravou a música "Masquerade" em cada um dos idiomas.

Para isso, falantes nativos leram as letras e, posteriormente, as vozes deles foram combinadas com a do cantor com ajuda da tecnologia musical de inteligência artificial interna da HYBE, disse Chung.

A canção é o mais recente sinal da crescente influência da inteligência artificial no setor musical, em um momento em que o Grammy Awards introduziu novas regras para o uso da tecnologia, enquanto "mash-ups" de músicas gerados por inteligência artificial inundam as mídias sociais.

Folha Mercado Receba no seu email o que de mais importante acontece na economia; aberta para não assinantes. Carregando...

"Dividimos um fragmento de som em diferentes componentes -- pronúncia, timbre, tom e volume", disse Chung. "Analisamos a pronúncia, que está associada ao movimento da língua, e usamos nossa imaginação para ver que tipo de resultado poderíamos obter usando nossa tecnologia."

Em uma comparação antes e depois mostrada à Reuters, um som de vogal alongada foi adicionado à palavra "twisted" na letra da música em inglês, por exemplo, para soar mais natural, enquanto nenhuma mudança detectável foi feita na voz do cantor.

MIDNATT disse que o uso da inteligência artificial permitiu um "espectro mais amplo de expressões artísticas".

"Sinto que a barreira do idioma foi eliminada e é muito mais fácil para os fãs globais terem uma experiência imersiva com minha música", disse ele em comunicado.

Embora a tecnologia não seja nova, é uma maneira inovadora de usar a inteligência artificial na música, disse Valerio Velardo, diretor do The Sound of AI, um serviço de consultoria com sede na Espanha para música e áudio com IA.

"Ela vai diminuir a barreira da criação musical. É um pouco como o Instagram para fotos, mas no caso da música."

Por enquanto, a tecnologia de correção de pronúncia do HYBE leva "semanas ou meses" para fazer o trabalho, mas quando o processo for acelerado, poderá servir para uma gama maior de finalidades, como interpretação em videoconferências, disse Choi Jin-woo, produtor de "Masquerade", do MIDNATT, que atende pelo nome de Hitchhiker.