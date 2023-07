Meta, Microsoft e centenas de empresas têm marca 'X' registrada, o novo nome do Twitter

Washington | Reuters

A decisão do bilionário Elon Musk de mudar a marca do Twitter para 'X' pode ser complicada do ponto de vista jurídico: empresas como Meta e Microsoft já têm direitos de propriedade intelectual sobre a mesma letra.

O X é tão amplamente usado e citado em marcas registradas que é um candidato a contestações legais. A empresa anteriormente conhecida como Twitter pode enfrentar seus próprios problemas para defender sua marca no futuro.

"Há 100% de chance de que o Twitter seja processado por alguém por causa disso", disse o advogado de marcas registradas Josh Gerben, que afirmou ter contado cerca de 900 registros ativos de marcas registradas nos EUA que já cobrem a letra X em uma ampla gama de setores.

Logo do Twitter virado de cabeça para baixo e perfil de Elon Musk na plataforma, com logo do 'X' como imagem do perfil - Chris Delmas - 24.jul.2023/AFP

Musk renomeou o Twitter para "X" na segunda-feira (24) e revelou um novo logotipo para a plataforma de mídia social, uma versão estilizada em preto e branco da letra.

Os proprietários de marcas registradas —que protegem itens como nomes de marcas, logotipos e slogans que identificam fontes de produtos— podem alegar violação se outra marca causar confusão no consumidor. As medidas corretivas variam de indenizações monetárias ao bloqueio do uso.

Desde 2003, a Microsoft possui uma marca registrada X relacionada a comunicações sobre seu videogame Xbox. A Meta —cuja plataforma Threads é uma nova rival do Twitter— possui uma marca comercial registrada nos EUA em 2019 que abrange uma letra "X" azul e branca para campos que incluem software e mídia social.

Meta e Microsoft provavelmente não abrirão processos a menos que se sintam ameaçadas com a possibilidade do X do Twitter invadir o patrimônio de marca que construíram com a letra, disse Gerben.

Procuradas, as três empresas não responderam até o momento.

A própria Meta enfrentou contestações de propriedade intelectual quando mudou seu nome de Facebook. Ela enfrenta processos de marcas registradas movidos no ano passado pela empresa de investimentos Metacapital e pela empresa de realidade virtual MetaX, e resolveu outro processo sobre seu novo logotipo com o símbolo do infinito.

Se Musk conseguir mudar o nome, outros ainda poderão reivindicar o "X" para si.

"Dada a dificuldade de proteger uma única letra, especialmente uma tão popular comercialmente como 'X', a proteção do Twitter provavelmente se limitará a gráficos muito semelhantes ao seu logotipo X", disse Douglas Masters, advogado de marcas registradas do escritório de advocacia Loeb & Loeb.

"O logotipo não tem muito de distintivo, portanto, a proteção será muito limitada."