Órgão francês diz que radiação do iPhone 12 supera limite; Apple rebate

Paris | Reuters

A Apple disse nesta quarta-feira (13) que o iPhone 12 foi certificado por várias agências internacionais como compatível com os padrões globais de radiação, depois que um órgão de fiscalização francês ordenou que a empresa parasse de vender o aparelho, alegando violação dos limites europeus de exposição.

O órgão de vigilância de radiação ANFR disse à Apple na terça-feira (12) para interromper as vendas do iPhone 12 na França após testes que, segundo ele, mostraram que a Taxa de Absorção Específica (SAR, da sigla em inglês) do telefone - uma medida de energia de radiofrequência emitida por um aparelho e absorvida pelo corpo - era mais alta do que o permitido legalmente.

Órgão que controla radiação pediu que Apple parasse de vender iPhone 12 - Stephane Mahe/Reuters

A Agência Nacional de Frequências (ANFR) disse que enviará agentes às lojas da Apple e a outros distribuidores para verificar se o modelo não está mais sendo vendido.

A agência, que gerencia as frequências de rádio da França e testa periodicamente os telefones para verificar a exposição humana às ondas eletromagnéticas, afirmou que espera que a Apple "empregue todos os meios disponíveis para pôr fim à não conformidade".

A Apple alegou que forneceu à ANFR vários resultados de laboratórios da empresa e de terceiros independentes que comprovam sua conformidade com todos os regulamentos e padrões SAR aplicáveis no mundo.

A AFNR disse que os laboratórios credenciados constataram a absorção de energia eletromagnética pelo corpo em 5,74 watts por quilograma durante os testes que simularam o uso do telefone na mão ou no bolso da calça. O padrão europeu é uma taxa de absorção específica de 4,0 watts por quilo.

A agência acrescentou que os testes mostraram que o telefone estava em conformidade com os chamados padrões SAR quando estava no bolso de uma jaqueta ou em uma bolsa.

O secretário de economia digital da França, Jean-Noel Barrot, explicou que uma atualização de software será suficiente para corrigir os problemas de radiação relacionados ao telefone que a empresa norte-americana vende desde 2020.

"A expectativa é que a Apple responda dentro de duas semanas", disse ele ao jornal "Le Parisien" em uma entrevista na noite de terça-feira, acrescentando: "Se eles não o fizerem, estou preparado para ordenar um recall de todos os iPhones 12 em circulação. A regra é a mesma para todos, inclusive para os gigantes digitais", completou.