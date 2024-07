Inteligência artificial é o novo 'cérebro' por trás de robôs de ponta

Londres e San Francisco

Nos últimos três anos, os robôs industriais de Péter Fankhauser passaram de ser capazes de subir escadas para pular entre caixas, fazer cambalhotas e realizar outras acrobacias no estilo parkour.

Os robôs não foram programados para realizar essas novas ações, em vez disso, se adaptaram ao ambiente impulsionados por novos modelos de inteligência artificial.

"Estes são os momentos em que você pensa que esta é a próxima revolução", disse Fankhauser, diretor executivo da ANYbotics, uma startup de robótica com sede em Zurique. "Essas coisas começaram a se mover de forma realmente artística, e é quase assustador porque os robôs brincam com a física."

Robô humanoide GR-1, da Fourier, em exibição em feira de tecnologia realizada em Xangai, na China - AFP

Na última década, o setor de robótica de US$ 74 bilhões (R$ 418 bilhões) acelerou em capacidades devido a avanços significativos em IA, como progressos em redes neurais, sistemas que imitam o cérebro humano.

As maiores empresas de tecnologia e IA do mundo, como Google, OpenAI e Tesla, estão entre aquelas que competem para construir o "cérebro" de IA que pode operar autonomamente robótica em movimentos que poderiam transformar indústrias, desde manufatura até saúde.

Em particular, melhorias nas capacidades de visão computacional e raciocínio espacial permitiram que os robôs ganhassem maior autonomia ao navegar em ambientes variados, desde canteiros de obras até plataformas de petróleo e estradas urbanas.

O treinamento e programação de robôs anteriormente exigiam que engenheiros codificassem regras e instruções que ensinavam a máquina como se comportar, muitas vezes específicas para cada sistema ou ambiente.

O surgimento de modelos de aprendizado profundo nos últimos anos permitiu que especialistas treinassem software de IA que permite que as máquinas sejam muito mais adaptáveis e reativas a desafios físicos inesperados no mundo real e aprendam por si mesmas.

A IA generativa —tecnologia que pode gerar e analisar multimídia e texto— também permitiu que as máquinas adquirissem uma compreensão maior do mundo ao seu redor e se comunicassem com os humanos com mais facilidade. A tecnologia ajudou aqueles sem habilidades de codificação a instruir computadores usando texto ou comandos de voz.

"É como assistir a um bebê aprendendo", disse Carina Namih, sócia da Plural, um fundo de investimento em estágio inicial com sede em Londres. "Porque os robôs não são programados de forma determinística, mas aprendem automaticamente, você não tem altos custos de engenharia da mesma forma."

Embora grande parte dos avanços seja esperada em ambientes industriais e em fábricas, também houve um foco renovado em robôs humanoides em grandes empresas de IA, conhecidos como humanoides.

No início deste ano, o Google DeepMind anunciou uma série de avanços em sua pesquisa, incluindo o uso de grandes modelos de linguagem para treinar robôs humanoides e ajudá-los a entender e navegar melhor e com mais segurança em seus arredores. Este é também um problema em que a World Labs, fundada pela "madrinha da IA" Fei-Fei Li, está trabalhando e que obteve uma avaliação de US$ 1 bilhão (R$ 5,6 bilhões) em apenas quatro meses.

A OpenAI, criadora do ChatGPT, criou um grupo de pesquisa em robótica no mês passado após desmantelar seus esforços de robótica de propósito geral em 2020, ao mesmo tempo em que investe em startups. Isso inclui a Figure, que arrecadou US$ 675 milhões (R$ 3,8 bilhões) com uma avaliação de US$ 2,6 bilhões (R$ 14,7 bilhões) em fevereiro de investidores como OpenAI, Microsoft, Jeff Bezos e Nvidia.

A OpenAI também investiu na 1X Robotics, com sede em Oslo, que arrecadou mais de US$ 100 milhões (R$ 565 milhões) este ano, em seu esforço para criar robôs cotidianos para tarefas domésticas.

Uma análise recente da McKinsey avaliou o mercado global de robôs humanoides em pouco mais de US$ 1 bilhão (R$ 5,65 bilhões), uma pequena fração do mercado total de robótica. No entanto, afirmou que estava crescendo a mais de 20% ao ano e três vezes mais rápido do que o mercado de robôs industriais convencionais.

Especialistas alertam que a tecnologia ainda está deficiente e cara. A Unitree Robotics da China vende seu robô humanoide por US$ 16 mil (R$ 90 mil). Elon Musk disse que a Tesla começaria a usar e fabricar humanoides no próximo ano e vendê-los de forma mais ampla a partir de 2026.

Ainda assim, as startups tentaram capitalizar a empolgação. Os negócios em robótica e drones atingiram um valor de US$ 6,5 bilhões (R$ 37 bilhões) este ano em 552 negócios, a caminho de ultrapassar os US$ 9,7 bilhões (R$ 54,8 bilhões) arrecadados ao longo de 2023 em 1.256 negócios, de acordo com dados do provedor de dados PitchBook. No entanto, o investimento geral tem caído constantemente no setor desde 2021.

"A robótica é um desafio realmente difícil de superar —soluções anteriores têm sido caras e inflexíveis, dificultando a adoção, especialmente entre pequenas e médias empresas", disse Luciana Lixandru, sócia da empresa de capital de risco Sequoia Capital, que investiu em várias startups de robótica de IA, incluindo RobCo e Collaborative Robotics. "Avanços em IA podem ajudar a superar algumas das limitações."

Grande parte dos investimentos está em empresas em estágio inicial. A Mytra, uma empresa de robótica para automação de armazéns, anunciou esta semana que arrecadou US$ 78 milhões (R$ 440 milhões) em três rodadas. A RobCo, com sede em Munique, arrecadou US$ 42,5 milhões (R$ 240 milhões) em fevereiro para apoiar seus kits de hardware robótico flexíveis.

A Tetsuwan Scientific, com sede em San Francisco, encerrou recentemente uma rodada de financiamento de US$ 2,5 milhões (R$ 14 milhões) e tem como objetivo criar um cientista robô de IA que possa conduzir pesquisas e experimentos físicos em um laboratório. Seu diretor executivo, Cristian Ponce, disse que os robôs seriam capazes de reproduzir experimentos com maior precisão do que os humanos, liberando os cientistas para a criatividade e a descoberta.

"IA generativa [foi] aplicada a coisas estúpidas que não importam, como tarefas de back-office ou software de contabilidade, mas aplicar IA generativa à descoberta científica é a coisa mais impactante que poderíamos fazer", disse Ponce.

Enquanto isso, a adoção em massa de ferramentas de IA pelos consumidores teve um efeito cascata sobre como a robótica é vista, disse Sonali Fenner, da consultoria de gestão Slalom.

Isso permitiu que as empresas considerassem o uso de robôs em ambientes de contato com o público. Fenner usou o exemplo de um grande cliente varejista que implantou o Spot, um cão robô da Boston Dynamics alimentado pelo modelo Gemini Pro do Google, em suas lojas para avaliar o inventário.

"A empolgação abriu um pouco a porta para o que é esperado em ambientes específicos e, mesmo que você não queira o Spot andando pela sua loja de varejo, você pode aceitar um robô um pouco menos intrusivo", acrescentou Fenner.

Ahti Heinla, co-fundador do Skype e diretor executivo da startup de robôs de entrega Starship Technologies, que implantou os pequenos robôs de supermercado em mais de 100 cidades e vilas na Europa e no Reino Unido, disse que ficou surpreso com o quão facilmente as pessoas "percebem os robôs como participantes normais no espaço público e os aceitam como naturais".