O poderoso robô que pode partir um navio ao meio

BBC News Brasil

Um enorme braço robótico empunhando um jato de água, poderoso o suficiente para cortar aço, entra em ação.

Ele está destruindo o casco de um grande navio. A estrutura, que resistiu durante décadas à força do mar, cede facilmente ao jato cortante. Em pouco tempo, o robô corta um grande retângulo de aço.

Com a tarefa concluída, a máquina passa silenciosamente para a próxima seção.

Robô da Leviathan, empresa que pretende utilizá-los para desmontar enormes navios para que o aço possa ser reciclado - Leviathan via BBC News Brasil

"Você pode ter robôs começando na proa e na popa, e dois pontos no meio, e trabalhando um em direção ao outro", diz Bryce Lawrence, diretor de operações da Leviathan. A empresa, com sede na Alemanha, pretende utilizar uma equipe de robôs para desmontar enormes navios para que o aço possa ser reciclado.

A indústria de desmantelamento de navios atualmente é uma das mais sujas e exploradoras do mundo.

Quando navios gigantescos se retiram de anos transportando cargas como bens de consumo ou petróleo entre continentes, muitas vezes acabam numa praia altamente poluída em algum lugar no sul da Ásia. Lá, os trabalhadores usam tochas movidas a combustíveis fósseis para desmontar cuidadosamente os navios. As roupas de proteção são escassas. As fatalidades não são.

Contaminantes, incluindo metais pesados, muitas vezes são levados para o mar a partir dessas praias. Os trabalhadores e as comunidades locais estão frequentemente expostos a materiais perigosos, incluindo o amianto. Durante a próxima década, 15 mil navios precisarão de reciclagem —mais do dobro do volume da última década, estima a Bimco, o Conselho Marítimo Báltico e Internacional.

A Leviathan e outras empresas tentam encontrar maneiras de fazer esse trabalho de forma muito mais limpa e segura. Ainda assim, não há garantias de que conseguirão competir com os estaleiros extremamente baratos do sul da Ásia.

"Em comparação com a reciclagem tradicional de navios, temos muito, muito baixo carbono", diz Lawrence ao explicar como o maquinário nas instalações da Leviathan em Stralsund, na costa báltica da Alemanha, será movido por eletricidade, e não por combustíveis fósseis no local, e que o aço recuperado será transportado para fábricas em toda a Europa em trens elétricos. As operações comerciais deverão começar nos próximos meses, acrescenta.

O sistema da empresa é uma mistura de tecnologias estabelecidas. Os braços robóticos são do tipo que funciona nas fábricas de automóveis, por exemplo, e o jato de água é fabricado pela ANT AG, outra empresa alemã.

Esse dispositivo explode uma mistura de água e areia a altas pressões —uma tecnologia tão precisa que é usada por especialistas em eliminação de bombas para cortar os fusíveis das bombas.

"Alguém tem que se aproximar da bomba, ativar o sistema de manipulação", diz Till Weber, gerente geral da ANT AG, "e depois ir o mais longe possível". Felizmente, em tais situações o jato pode ser operado a uma distância de meio quilômetro. Está atualmente em uso na Ucrânia, acrescenta Weber.

Quando se trata de corte de navios, esse sistema requer muito menos trabalhadores do que o desmantelamento tradicional de navios, e Lawrence argumenta que um dia poderá concluir o trabalho muito mais rapidamente. O software de computador desenvolvido pela Leviathan planeja automaticamente como desmontar uma embarcação da maneira mais eficiente possível.

Por outro lado, tudo isso tem um custo e os braços do robô devem ser devidamente montados em plataformas especiais fixadas em doca seca. Não é possível simplesmente colocá-lo na praia.

Sefer Gunbeyaz, da Universidade de Strathclyde, estudou a exposição dos trabalhadores a materiais tóxicos em instalações de desmantelamento de navios no Reino Unido e na Espanha. Mesmo nesses países, a exposição —particularmente a partículas de chumbo e ferro— era "preocupante", descobriram ele e colegas.

"É um começo promissor", diz ele, sobre o sistema baseado em jato de água na Alemanha. No entanto, ele observa que os contaminantes presentes na água utilizada para o desmanche dos navios ainda devem ser cuidadosamente geridos.

Lawrence explica que as instalações de Stralsund contarão com uma área de contenção projetada para capturar a água dos jatos e as substâncias tóxicas expelidas dos navios. Depois de cuidadosamente descontaminada, essa água pode ser utilizada para cortes posteriores.

A Elegant Exit Company, com sede na Holanda, também afirma que pode desmantelar navios de forma responsável. No início deste ano, começou a reciclar o Wan Hai 165, um navio porta-contêineres de 160 metros de comprimento.

A empresa utiliza cortadores movidos a gás em suas instalações no Bahrein, mas diz que remove materiais perigosos antes de processar os navios em grandes peças de aço, de até 25 toneladas, para transporte.

"Desmontamos um navio como Lego", diz uma porta-voz, explicando que a ideia é desmontar cada navio com segurança, parte por parte. A empresa avaliará cortadores mecânicos a jato de água, plasma e hidráulicos no futuro.

A reciclagem de navios tem sido um negócio sujo há muito tempo, diz Ingvild Jenssen, fundadora e diretora da Shipbreaking Platform, uma organização não governamental que monitora essa indústria.

"O que é ainda mais chocante é que temos todo um setor marítimo que está bem consciente dos problemas", acrescenta.

Folha Mercado Receba no seu email o que de mais importante acontece na economia; aberta para não assinantes. Carregando...

Alguns armadores tentam enviar navios da Europa para estaleiros de desmantelamento de navios no Sul da Ásia, apesar de tais exportações serem ilegais.

Uma investigação da BBC em 2020 revelou que três plataformas petrolíferas detidas pela Agência Escocesa de Proteção Ambiental (Sepa) em 2018 tinham sido destinadas ao desmantelamento em uma praia na Índia.

Desde então, duas das estruturas foram desmanteladas num estaleiro aprovado pela União Europeia na Turquia. "[A terceira plataforma, Ocean Princess] ainda não foi desmontada e recuperada, pois só foi exportada para a Turquia em maio de 2023", diz Colin Morrow, da Sepa.

Uma documentação melhor dos materiais perigosos contidos num recipiente poderia ajudar os recicladores a processá-los de forma adequada, sugere a Jenssen.

Kuishuang Feng, da Universidade de Maryland, concorda e acrescenta que os proprietários de embarcações também podem pagar uma taxa ao comprar um navio, que pode ser devolvida se ele posteriormente for reciclado com segurança.

Tanto Feng como Jenssen afirmam que a legislação atual, incluindo a Convenção de Hong Kong recentemente ratificada, não vai longe o suficiente para tornar sustentável o desmantelamento de navios. No entanto, uma porta-voz da Organização Marítima Internacional argumenta que a convenção reduzirá os impactos ambientais da reciclagem de navios.

Soluções de alta tecnologia podem fazer a diferença. Lawrence diz que a Leviathan espera licenciar o seu sistema para outros estaleiros de desmantelamento de navios —embora insista que só permitiria isso em ambientes seguros e controlados, com a mesma capacidade de captura de substâncias perigosas que, segundo ele, existe em Stralsund.

Da forma que está atualmente, a situação em muitos estaleiros do Sul da Ásia continua a ser de "exploração constante", argumenta Jenssen. "Você tem trabalhadores que vão trabalhar —e não voltam para casa."