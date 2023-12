Fundo de capital de risco dos EUA vai doar a candidatos que evitem 'regulação equivocada' da IA

São Paulo

Fundo americano pró-IA vai doar a candidatos

O fundo americano Andreessen Horowitz, um dos principais do mundo em investimentos em startups, disse que vai começar a fazer doações para políticos.



O critério: o candidato tem de apoiar "um futuro otimista habilitado pela tecnologia" e evitar "uma política regulatória equivocada".



O anúncio foi feito pelo fundador Ben Horowitz. Ele vem pouco tempo depois de um manifesto em que seu sócio Marc Andreessen diz ser uma mentira que a tecnologia destrói empregos e aumenta a desigualdade.

Por que importa: doações de bilionários do setor de tecnologia a políticos não são incomuns, mas de empresas, sim.



O anúncio da a16z (como o fundo também é chamado) vem em meio a uma disputa entre duas ideologias acerca do avanço da IA (inteligência artificial):



↳ Os que defendem que a ferramenta não deve ser freada e que ela irá trazer grandes benefícios para a humanidade –a a16z é uma das principais financiadoras de startups da área, entre elas a do brasileiro Daniel de Freitas.



↳ E aqueles que pregam um avanço mais lento e moderado da tecnologia, porque ela pode, no futuro, gerar riscos para a existência humana.



O duelo também esteve no centro da grande polêmica recente do setor, o vaivém de Sam Altman como CEO da OpenAI, a dona do ChatGPT.



Enquanto ele apoia a evolução rápida da IA, a maior parte do conselho que o demitiu e depois teve que renunciar era ligada ao movimento de desenvolvimento moderado da ferramenta.



O que diz a Andreessen Horowitz:

"A IA tem o potencial de levar toda a humanidade a uma qualidade de vida sem precedentes e não deve ser sufocada em sua infância";

"Nosso regime regulatório e processos são construídos com base em um modelo de tecnologias rudimentares da era da revolução industrial";

"Corremos o risco de prejudicar muito mais pessoas do que salvamos com nossas medidas de 'segurança' ";

"Cada centavo que doarmos será destinado a candidatos com ideias semelhantes [às nossas] e se opor a quem visa prejudicar o futuro tecnológico avançado dos EUA".

Bolsa no topo

A Bolsa brasileira fechou em sua máxima histórica em valores nominais nesta quinta, quando subiu 1,06% e atingiu 130.842 pontos.



O que explica: a alta recente vem após o presidente do Fed (BC americano), Jerome Powell, reforçar o sentimento do mercado de que o ciclo de alta de juros nos EUA acabou.



↳ O bom humor entre os investidores aumentou quando ele disse que já há discussões entre os membros do comitê sobre o início do corte da taxa –eles calculam três baixas de 0,25 ponto cada uma para 2024.



↳ Expectativa por menos juros nos EUA significa maior apetite a risco dos investidores, que sacam recursos dos títulos do Tesouro americano para buscar maiores retornos. O cenário beneficia a Bolsa e moedas de países tidos como mais arriscados, como o Brasil.



Nos EUA, o Dow Jones também atingiu seu recorde histórico, enquanto o S&P 500, principal índice acionário americano, está no maior nível desde janeiro de 2022.

No ano, o Ibovespa registra alta de 19,23%. Além do exterior, também ajudaram o índice em 2023 o andamento da pauta econômica do governo no Congresso e o crescimento da economia acima do esperado acompanhado de inflação baixa.



Sim, mas…Apesar de a Bolsa ter atingido um recorde nominal, ela ainda está longe do seu topo histórico quando consideramos os valores reais, reajustados pela inflação, conforme cálculos da Economatica.