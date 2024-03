Mercado de games no Brasil teve faturamento de R$ 1,2 bi em 2022

São Paulo

O tempo mostra que está cada vez mais difícil ignorar a indústria nacional de games.



Desenvolvedoras brasileiras vêm produzindo excelentes jogos e ganhando destaque internacional, e a atenção do público e de premiações estrangeiras acompanha a expansão do setor no Brasil, que teve faturamento de US$ 250 milhões (R$ 1,2 bilhão) em 2022.



É o que mostra a segunda Pesquisa Nacional da Indústria de Games, conduzida pela Associação Brasileira das Desenvolvedoras de Jogos Digitais (Abragames).

Pessoas visitam o Brasil Game Show em 2022, em São Paulo - Zanone Fraissat - 7.out.2022/Folhapress

Em comparação com outros setores culturais:

O audiovisual brasileiro registrou receita de R$ 56 bilhões em 2021, de acordo com uma pesquisa da consultoria Deloitte feita a pedido da Netflix.

O mercado editorial teve faturamento de pouco mais de R$ 4 bilhões, segundo a Câmara Brasileira do Livro.

Entre 2018 e 2021, a indústria de games tinha registrado um resultado de cerca de US$ 140 milhões (R$ 640 milhões), mas os valores não são comparáveis devido a uma mudança na metodologia, de acordo com a Abragames.



O levantamento foi realizado em 2023 e divulgado na última quarta-feira (27). Ele aponta que o Brasil possuía 1042 desenvolvedoras em atividade no ano passado, um salto em comparação ao número de 2018, quando haviam 375 empresas do tipo no país. Entre 2022 e 2023, o crescimento foi de 3,2%.



No geral, os números do levantamento indicam um setor em expansão. A quantidade de jogos próprios desenvolvidos em 2022 chegou a pouco mais de mil, um crescimento de 12% em relação ao ano anterior.



O ano passado também foi bom para a projeção da indústria lá fora, com destaques como God of Rock e Pocket Bravery —ambos indicados na categoria de jogos de luta para o The Game Awards, mais importante premiação de games do mundo.



A pesquisa também registra um aumento de 6,3% no número de pessoas empregadas no setor entre 2021 e 2022, chegando a mais de 13 mil.

A título de comparação, o audiovisual brasileiro —que inclui a produção de filmes, novelas, séries, entre outros— empregava quase 90 mil pessoas em 2019, de acordo com a Ancine.

O mercado de games segue majoritariamente masculino: cerca de 75% dos trabalhadores e donos das empresas são homens, pouco menos de 30% são mulheres, e 1,5% se identificam como pessoas não-binárias, de acordo com o levantamento.



Por fim, como acontece com outras atividades econômicas, a indústria de games está concentrada no Sudeste, com 56% dos estúdios na região —o estado de São Paulo lidera, com 302 empresas. O Sul conta com 20% das desenvolvedoras, seguido pelo Nordeste, com 16%.

PLAY

dica de game, novo ou antigo, para você testar

Snufkin: Melodia do Vale dos Moomins



(PC, Nintendo Switch)



Esse jogo muito fofo é inspirado na série de livros infantis da escritora finlandesa Tove Jansson, muito famosos na Europa e publicados entre 1945 e 1993. As histórias tratam dos Moomins, seres mágicos que vivem no vale de mesmo nome, e dos seus amigos —entre eles o viajante Snufkin, controlado pelo jogador no game. O jogo desenvolvido pela norueguesa Hyper Games aposta na conexão com a natureza, tema recorrente nos livros e quadrinhos.



Nele, você retorna ao vale dos Moomins depois de um inverno rigoroso e encontra a beleza da primavera ameaçada por policiais que querem derrubar as árvores para construir parques —cheios de grades, placas e regras. O game é belíssimo, e a arte e música te transportam para o interior de um país nórdico em plena primavera. "Snufkin: Melodia do Vale dos Moomins" vai ser lançado no próximo dia 7.



O jornalista recebeu uma cópia do jogo com acesso antecipado para teste.

Cena do jogo Snufkin: Melodia do Vale dos Moomins - Raw Fury/Divulgação

novidades, lançamentos, negócios e o que mais importa

Seguindo o triste padrão de demissões em massa no setor do início desse ano, a Sony anunciou no último dia 27 que vai demitir 900 pessoas que trabalham na divisão do PlayStation da empresa. O número representa cerca de 8% da força de trabalho global da gigante da tecnologia japonesa.

Um dia depois, na quarta-feira, a Electronic Arts (EA) disse que vai cortar 5% da sua folha de pagamento, demitindo mais de 670 pessoas. O plano de reestruturação da empresa inclui uma diminuição no número de imóveis e espaço de trabalho utilizado. Um levantamento do site especializado Kotaku apontou que, nos primeiros dois meses de 2024, mais de 8 mil trabalhadores do setor foram demitidos. Ao longo do ano passado inteiro, foram 10.500 demissões.

A finlandesa Remedy Entertainment comprou os direitos da franquia Control da distribuidora 505 Games. O acordo saiu por € 17 milhões (cerca de R$ 90 milhões) e vai dar ao estúdio o controle (sem trocadilho) sobre o jogo original e a sequência, que foi anunciada em novembro de 2022. Além de desenvolver Control, a Remedy é responsável pelo bem-sucedido Alan Wake 2, que foi lançado ano passado sob aplausos da crítica.

A Nintendo está processando a empresa Tropic Haze, responsável pelo desenvolvimento do emulador Yuzu, que reproduz jogos do Nintendo Switch em outras plataformas. A divisão americana da Nintendo entrou com um processo nos EUA, alegando que o emulador estimula a pirataria. A empresa é uma das mais ativas juridicamente contra a prática, e a discussão é intensa: defensores de emuladores argumentam que eles fazem parte de um esforço de preservação de games.

A Comissão de Educação do Senado aprovou uma nova versão do Marco Legal dos Games no último dia 27, que agora segue para votação no plenário da Casa. O projeto é relatado pela senadora Leila Barros (PDT-DF) e pode abrir espaço para que empresas nacionais sejam beneficiadas por programas de fomento da cultura no país, como a Lei Rouanet.

DOWNLOAD

games que serão lançados nos próximos dias e promoções que valem a pena



5.mar



"The Outlast Trials": R$ 88,99 (PC), R$ 214,90 (PS4, PS5) R$ 147,45 (Xbox One, Xbox Series)



7.mar



"Snufkin: Melodia do Vale dos Moomins": R$ 59,90 (PC), R$ 74,95 (Nintendo Switch)



8.mar



"Unicorn Overlord": R$ 299,90 (PS4, PS5), R$ 319,90 (Nintendo Switch) R$ 299,00 (Xbox Series)



"WWE 2K24": R$ 299,99 (PC, PS4, PS5), R$ 349,90 (Xbox One, Xbox Series)