Epic fragmenta seu metaverso por parceria com a Lego

A Epic Games lançou na última quinta-feira (7) "Lego Fortnite", descrito por ela como o primeiro passo de uma parceria que tenta criar um espaço no metaverso para toda a família. Na realidade, o jogo cumpre muito mais a tarefa de ajudar a empresa de Tim Sweeney a se recuperar financeiramente do que realmente revolucionar a forma como as pessoas navegam na internet.

O que é o metaverso afinal? A palavra "metaverso" é geralmente entendida como o futuro da internet, mas os detalhes sobre o que consistiria esse "futuro" mudam bastante dependendo de quem está imaginando ele.

Para a Meta (dona do Facebook), por exemplo, o metaverso está ligado ao uso de realidade virtual para comunicação. Algumas fintechs usam o termo em referência a tecnologias da Web 3.0, como NFTs e criptomoedas. Já para a Epic Games nada disso é fundamental.

Na concepção de Tim Sweeney, CEO da empresa, o metaverso é um espaço único de entretenimento interativo em que as pessoas podem se encontrar, se divertir e criar livremente. Hoje, o jogo "Fortnite" é o que mais se aproxima disso.

Uma pedra no meio do caminho

Lançado em 2017 como um jogo de tiro cooperativo para até 4 pessoas, "Fortnite" vem evoluindo e hoje é mais conhecido por ser um jogo "battle royale", no qual até cem jogadores se enfrentam simultaneamente para tentar ser o último sobrevivente em uma ilha.

Apesar de todo o sucesso que o título conquistou nos últimos anos, construir o metaverso em cima dele criou novos desafios:

Pessoas com interesses diferentes e em busca de uma experiência "single player" acabavam não se interessando pelo jogo;

O razoável grau de violência associado ao game afasta crianças e possíveis parceiros comerciais.

A saída para esse dilema foi mostrada pela Epic Games em evento no "Fortnite" apelidado de Big Bang, no último dia 2.

Diversificação

Entre as principais mudanças estão a inclusão de três novas experiências em "Fortnite":

" Rocket Racing ": jogo de corrida online feito pelos criadores de "Rocket League", que mistura carros com futebol.

" Fortnite Festival " : título rítmico musical desenvolvido pela equipe de "Rock Band".

"Lego Fortnite": game de exploração e construção em parceria com a marca de brinquedos dinamarquesa que lembra "Minecraft", da Microsoft.

Com eles, além de um amplo catálogo de experiências criadas pelos próprios usuários, a Epic abre "Fortnite" para novos públicos, principalmente para o público infantil, através de sua parceria com a Lego.

Juntos, mas separados

O acordo obrigou a Epic a fazer uma divisão no seu metaverso. No mês passado, a empresa começou a implementar um sistema de classificação indicativa de todos os conteúdos presentes em "Fortnite" para separar o que seria e o que não seria adequado para crianças.

"O título principal deles [‘Fortnite’] não é apropriado para nossas crianças", afirmou Remi Marcelli, vice-presidente sênior da Lego para games e experiências no metaverso. Só quando a Epic mostrou a intenção de expandir seu portfólio para outros públicos a Lego se sentiu à vontade para embarcar na parceria.

Ainda assim, a implementação da classificação indicativa não foi tranquila. Usuários reclamaram de conteúdos aparentemente inofensivos que acabaram sendo censurados e outros conteúdos mais adultos que escaparam da classificação. A Epic admitiu o problema e prometeu ajustes até o evento de lançamento dos novos jogos.

O novo metaverso

O resultado é uma nova versão do metaverso. Ao invés de todos estarem em um ambiente único interagindo, criando e se divertindo, "Fortnite" se tornou uma experiência compartimentada, em que cada um pode se divertir em seu mundinho particular.

É verdade que há itens cosméticos que são compartilhados entre as diferentes experiências de "Fortnite". No entanto, pelo menos por enquanto, o resultado se afasta do objetivo de criar um metaverso "sem fronteiras".

Uma concessão que pode parecer insignificante para Tim Sweeney, tendo em vista a situação financeira da Epic Games.

Dinheiro na mesa

"Lego Fortnite" é lançado em um momento crítico para a Epic Games. Em setembro foram demitidos cerca de 830 funcionários (equivalente a 16% de seu quadro de empregados). Segundo Sweeney, o corte de pessoal foi necessário para que a empresa fosse lucrativa.

Mesmo sendo gratuito, há diferentes opções de monetização possíveis no jogo. Considerando a capacidade que a Epic já mostrou em "Fortnite", não será surpreendente se "Lego Fortnite" se tornar uma nova galinha dos ovos de ouro da empresa.

Fortnite

(PC, PS 4/5, Xbox One/X/S, Switch)

Conhecido pelo modo battle royale, "Fortnite" se expandiu para outros gêneros --como deu para percebeu, caso tenho lido a primeira parte da newsletter. Se você não ligava muito para o título da Epic Games (como eu), agora é uma boa hora para dar uma nova chance para esse jogo e ver se há alguma coisa ali que lhe agrada. Grátis e bem feito, vale pelo menos o teste.

Imagem de divulgação de 'Fortnite' - Reprodução

"Baldur’s Gate 3" foi o grande vencedor do The Game Awards deste ano com seis troféus, incluindo os de Jogo do Ano e Escolha do Público. O segundo jogo mais premiado, "Alan Wake 2", ganhou metade dos prêmios.

O game brasileiro "Pocket Bravery", do Statera Studio, perdeu para "Street Fighter 6" na categoria Melhor Jogo de Luta, mas pelo menos ficou com o prêmio de consolação de melhor jogo nacional no Brazil Game Awards, premiação realizada com a mídia brasileira.

Entre os anúncios da premiação se destacam "OD", novo jogo de Hideo Kojima em parceria com a Xbox e Jordan Peele; "Marvel's Blade", título em desenvolvimento pela Arkane Lyon; os indies "Rise of the Golden Idol" e "Pony Island 2: Panda Circus"; e novos games de cinco franquias clássicas da Sega, incluindo "Shinobi", "Golden Axe" e "Streets of Rage".

O primeiro vídeo de "GTA 6", publicado pela Rockstar Games em 4 de dezembro, atingiu a marca de mais de 93 milhões de visualizações em 24 horas no canal da Rockstar Games no YouTube, tornando-se o trailer de lançamento mais visto de todos os tempos na plataforma.

No vídeo, que faz referências a eventos reais, os desenvolvedores anunciaram previsão de lançamento para 2025 e confirmaram que a série terá pela primeira vez uma protagonista feminina e se passará na cidade de Vice City, paralelo de Miami no mundo de "GTA". As informações haviam sido sugeridas em imagens vazadas por hackers.

A FTC (órgão regulador da concorrência nos EUA) entrou com uma apelação contra a decisão judicial que permitiu a compra da Activision Blizzard pela Microsoft, afirmou a Reuters. O negócio foi concluído em 13 de outubro, após as empresas receberem aval do órgão regulador do Reino Unido.

Executivos da Bungie, desenvolvedora da série "Destiny", tomou uma série de atitudes para cortar seus gastos, incluindo a demissão de cem funcionários, buscando evitar a perda do controle do estúdio para a Sony, afirmou o site IGN. Segundo a publicação, a medida é prevista caso a empresa não cumpra metas financeiras estabelecidas em sua aquisição.

A Nintendo anunciou que lançará ainda no primeiro semestre de 2024 uma nova área dedicada a Donkey Kong no Super Nintendo World, no Universal Studios Japão. A nova seção aumentará em 70% a área dedicada à Nintendo no parque temático em Osaka.

14.dez

"Granblue Fantasy Versus: Rising": R$ 264,90 (PS 4/5), preço não disponível (PC)

"House Flipper 2": preço não disponível (PC)

"Palia": grátis (Switch)

"Pokémon Scarlet And Violet: The Hidden Treasure Of Area Zero – The Indigo Disk"*: R$ 174,99 (Switch)

*Expansão