Quem são os 12 homens por trás da ascensão da IA nos últimos anos

Embora a inteligência artificial (IA) tenha ganhado destaque no último ano, a tecnologia que pode operar como cérebros humanos tem sido, por mais de uma década, uma prioridade para pesquisadores, investidores e executivos de tecnologia, no Vale do Silício e além.

Veja algumas das pessoas envolvidas nas origens do movimento atual de IA que influenciaram o desenvolvimento da tecnologia.

Sam Altman

Altman é diretor-executivo da OpenAI, o laboratório de IA de San Francisco criador do chatbot ChatGPT, que viralizou no último ano e popularizou o poder da inteligência artificial generativa. Altman ajudou a fundar a OpenAI depois de conversar com Elon Musk sobre a tecnologia em 2015. Na época, o executivo dirigia a Y Combinator, uma incubadora de startups do Vale do Silício.

Dario Amodei

Amodei, pesquisador de IA que se juntou à OpenAI em seu início, dirige a startup Anthropic. Ex-funcionário do Google, ele ajudou a definir a direção de pesquisa da OpenAI, mas saiu em 2021 após discordâncias sobre o caminho que a empresa estava seguindo. Naquele ano, ele fundou a Anthropic, que se dedica à criação de sistemas seguros de IA.

Bill Gates

Gates, fundador da Microsoft e por muitos anos o homem mais rico do mundo, sempre foi cético em relação ao quão poderosa a IA poderia se tornar. Então, em agosto de 2022, ele recebeu uma demonstração do GPT-4 da OpenAI, o modelo de IA ligado ao ChatGPT. Depois de ver o que o GPT-4 podia fazer, Gates se tornou um convertido. Seu endosso ajudou a Microsoft a agir agressivamente para capitalizar sobre a IA generativa.

Demis Hassabis

O neurocientista Demis Hassabis é um dos fundadores da DeepMind, um dos laboratórios mais importantes dessa onda de IA. Ele obteve apoio financeiro do investidor Peter Thiel para criar a DeepMind e construiu um laboratório que produziu o AlphaGo, um software de IA que chocou o mundo em 2016 ao vencer o melhor jogador de Go do mundo. Hassabis, aliás, foi um jogador de xadrez premiado quando adolescente. O Google comprou a DeepMind, sediada no Reino Unido, em 2014, e Hassabis é um dos principais executivos de IA da empresa.

Geoffrey Hinton

Professor da Universidade de Toronto, Hinton e dois de seus alunos de pós-graduação foram responsáveis pelas redes neurais, uma tecnologia fundamental dessa onda de IA. As redes neurais cativaram a indústria de tecnologia, e o Google concordou rapidamente em pagar a Hinton e sua equipe US$ 44 milhões (R$ 214, 9 milhões hoje) em 2012 para contratá-los, superando a Microsoft e a Baidu, uma empresa de tecnologia chinesa.

Reid Hoffman

Hoffman, ex-executivo do PayPal que fundou o LinkedIn e se tornou um capitalista de risco, foi —ao lado de Musk e Thiel—- parte de um grupo que investiu US$ 1 bilhão (R$ 4,9 bilhões hoje) na OpenAI.

Elon Musk

Musk, que lidera a Tesla e fundou a SpaceX, ajudou a estabelecer a OpenAI em 2015. Ele sempre se preocupou com os perigos potenciais da IA. Na época, ele buscou posicionar a OpenAI, uma organização sem fins lucrativos, como um contrapeso mais ético para outras empresas de tecnologia. Musk deixou a OpenAI em 2018 após discordâncias com Altman.

Satya Nadella

Nadella, diretor-executivo da Microsoft, liderou os investimentos da empresa na OpenAI em 2019 e neste ano, comprometendo-se a investir US$ 13 bilhões na startup ao longo desse período. Desde então, a Microsoft tem se dedicado totalmente à IA, incorporando a tecnologia da OpenAI em seu mecanismo de busca Bing e em muitos de seus outros produtos.

Larry Page

Page, que fundou o Google com Sergey Brin, sempre foi um defensor da IA e de seus benefícios. Ele defendeu a aquisição da DeepMind pelo Google em 2014. Page tem uma visão mais otimista da IA do que outros, dizendo a executivos do Vale do Silício que robôs e humanos viverão harmoniosamente um dia.

Peter Thiel

Thiel, um executivo do PayPal que se tornou investidor de risco e fez grande parte de sua fortuna com um investimento inicial no Facebook, foi um investidor-chave nos primeiros laboratórios de IA. Ele investiu dinheiro na DeepMind e, posteriormente, na OpenAI.

Eliezer Yudkowsky

Yudkowsky, que pesquisa IA e internet, ajudou a semear grande parte do pensamento filosófico em torno da tecnologia. Ele foi líder em uma comunidade que se autodenominava Racionalistas ou, nos últimos anos, altruísmo eficaz, e que acreditava no poder da IA, mas também se preocupava que a tecnologia pudesse destruir as pessoas. Yudkowsky organizava uma conferência anual (financiada por Thiel) sobre IA, onde Hassabis conheceu Thiel e garantiu seu apoio para a DeepMind.

Mark Zuckerberg

Zuckerberg, diretor-executivo da Meta, que é dona do Facebook, Instagram e WhatsApp, tem defendido a IA há pelo menos uma década. Reconhecendo o poder da tecnologia, ele tentou comprar a DeepMind antes que o Google fizesse a oferta vencedora. Em seguida, ele contratou talentos de IA para o Facebook.