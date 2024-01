Apple funde equipes que atuam com a Siri e ameaça demitir mais de 100 funcionários

Bloomberg

A Apple está encerrando um grupo que trabalhava com inteligência artificial para melhoria da assistente de voz Siri e contava com 121 pessoas em San Diego (EUA). A empresa acabará com a equipe de Anotações de Operações de Dados na cidade e vai fundir as operações com o grupo que está em Austin, também nos EUA.

A companhia informou aos funcionários que eles têm até o final de fevereiro para decidir se aceitarão a transferência para Austin, de acordo com as pessoas familiarizadas com o assunto ouvidas pela Bloomberg. Quem não aceitar a proposta será demitido até 26 de abril.

O grupo, que também possui escritórios na China, Índia, Irlanda e Espanha, é responsável por melhorar a Siri ouvindo as consultas ao serviço de voz e determinando se ouviu e tratou as perguntas com precisão. O anúncio do fechamento do grupo de San Diego foi feito por Christine DeFilippo, uma das principais assistentes do chefe de IA da Apple, John Giannandrea, disseram as fontes.

Uma porta-voz da Apple confirmou a decisão de realocação, dizendo que a empresa está reunindo suas "equipes de Anotações de Operações de Dados nos EUA" em nosso campus em Austin, onde a maioria da equipe já está baseada. "Ela acrescentou que "todos os funcionários atualmente empregados terão a oportunidade de continuar em seu cargo com a Apple em Austin".

A empresa também disse que está "profundamente comprometida com San Diego", onde "cresceu significativamente", e que continua contratando à medida que a Apple expande suas equipes de engenharia. Em outros países onde a equipe afetada opera, a Apple mantém todos os funcionários em um único escritório.

Para a equipe de San Diego, a mudança foi uma surpresa. A equipe de IA vinha trabalhando em um escritório alugado pela Apple, de acordo com as pessoas. Mas a empresa havia informado recentemente aos funcionários que eles seriam realocados para um novo campus da Apple na área no final de janeiro. No início deste mês, a Apple distribuiu caixas de embalagem para os funcionários se prepararem para uma mudança dentro da cidade.

Em vez disso, eles agora terão que se mudar para o Texas, a mais de 2.000 quilômetros de San Diego. Pessoas familiarizadas com o assunto disseram à Bloomberg que a maioria dos trabalhadores afetados indicou que não está disposta a se mudar para Austin. A Apple informou aos funcionários que eles podem se candidatar a outros empregos, mas alguns não acham que serão elegíveis para muitos cargos porque não têm formação em engenharia, disseram as pessoas.

Os funcionários de San Diego se concentravam no uso da Siri em hebraico, inglês, vários dialetos de espanhol, português, árabe e francês.

A mudança tem o potencial de resultar na saída de várias dezenas de trabalhadores da empresa. A Apple, que tinha 161 mil funcionários em setembro, conseguiu evitar demissões em sua maioria desde a pandemia —ao contrário da maioria de seus pares de tecnologia. No entanto, ela cortou alguns empregos corporativos de varejo em abril passado, bem como recrutadores.

Os funcionários que estiverem dispostos a se mudar para Austin até o final de junho poderão manter seus cargos, disse a Apple. A empresa está oferecendo um subsídio de realocação de US$ 7.000. Aqueles que optarem por deixar a Apple terão seus cargos eliminados e receberão quatro semanas de indenização —mais uma semana adicional para cada ano trabalhado. Eles também receberão seis meses de seguro-saúde.

A equipe tem uma história notável dentro da Apple. Há anos, o grupo era composto principalmente por contratados que ouviam as consultas à Siri para garantir sua precisão. Essa prática levantou preocupações com a privacidade e foi tornada opcional para os clientes em 2019. Os contratados acabaram sendo demitidos e substituídos por funcionários em tempo integral.

Um pequeno número de funcionários do grupo começou a ajudar a Apple com uma transição para produtos de IA baseados em grandes modelos de linguagem, ou LLMs. Esses funcionários agora estão revisando consultas potenciais à Siri e escolhendo entre algumas respostas. Em seguida, eles precisam explicar sua decisão. A Apple planeja anunciar seus planos de LLM em junho, informou a Bloomberg News.