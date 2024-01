Podcast feito com IA copia conteúdo jornalístico sem dar crédito e circula no Spotify

São Paulo

O podcast "The AI Report" circula na plataforma Spotify desde outubro de 2023, com vozes e roteiro gerados por inteligência artificial. A apresentação é feita por "repórteres de IA".

Em relatório divulgado nesta sexta-feira (19), a NewsGuard, empresa que monitora a disseminação de conteúdo sintético na internet, afirma que o programa usa IA generativa similar ao ChatGPT para copiar conteúdo jornalístico sem dar crédito.

Em episódio publicado no último dia 29, por exemplo, o apresentador virtual do podcast, Artie Intel, reproduz, palavra por palavra, um trecho de artigo da revista Business Insider sobre como robôs humanoides começaram a entrar na força de trabalho.

O "repórter de IA" não dá crédito à fonte original da notícia nem explica como apurou a informação.

Cenas similares se repetem ao longo do programa na voz da outra apresentadora, chamada Micheline Learning —uma provável referência ao termo "machine learning" (aprendizado de máquina, em inglês).

Último episódio de podcast sobre inteligência artificial feito com IA fala de casas inteligentes

Contatado por email e telefone, o Spotify afirmou que não conseguiria responder à Folha nesta sexta (19).

Procurada por email e mensagens nas redes sociais, a produtora responsável pelo programa, The Podcast Playground, não respondeu sobre o motivo de não indicar a fonte das informações nos episódios, tampouco detalhou como funciona o processo de produção de "The AI Report".

Artigos noticiosos são parte do material disponível na internet usado para treinar grandes modelos de inteligência artificial, como o ChatGPT. Por isso, há chances de que trechos de matérias jornalísticas sejam reproduzidos sem informar quem apurou a informação.

O podcast "The AI Report" também não cita que é feito com inteligência artificial no transcorrer do áudio, apenas informa na descrição do programa. Ou seja, a partir do algoritmo de indicação de conteúdo do Spotify, um ouvinte pode dar play no programa sem saber dessa informação.

Em pouco menos de três meses, o programa publicou 35 episódios, cuja duração que varia entre 3 e 15 minutos.

O programa diz ter patrocínio de uma distribuidora de produtos orgânicos alemã e recebe remuneração pelo número de reproduções —assim como qualquer podcast no catálogo do Spotify.

A plataforma de streaming não cita cuidados especiais com conteúdos feitos com inteligência artificial em seus termos de uso, nem em sua política de direitos autorais. Outras plataformas, como o TikTok, já exigem a identificação de vídeos e áudios produzidos ou alterados com IA.

A Newsguard mantém um monitoramento contínuo de sites que divulgam conteúdo desinformativo ou que copiam matérias de outros veículos. A empresa já encontrou 651 endereços que enchem a internet com "entulho sintético", como dizem especialistas.

O site especializado 404 Media mostrou em matéria desta quinta (18) que o Google News já impulsiona artigos produzidos por IA com material copiado e sem crédito.

Ao veículo, o Google disse que, embora tente eliminar spam de sua plataforma de notícias, não dá atenção especial ao fato de o texto ser produzido por humanos.