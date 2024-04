Aos 35, profissionais de tecnologia já encaram etarismo na China

Pequim | Financial Times

A primeira pista que Laobai, 34, recebeu de que seu cargo na companhia Kuaishou, dona do aplicativo Kwai, poderia estar em risco foi quando um colega de 35 anos foi demitido.

"Fiquei chocado e ansioso. Percebi que nossas situações eram muito semelhantes e que a mesma coisa poderia acontecer em breve comigo", disse Laobai, que usa um apelido para evitar represálias de seu ex-emprego.

Meses antes de completar 35 anos, o desenvolvedor foi demitido, mais uma vítima da reorganização do grupo na China.

Imagem do aplicativo Kwai: companhia Kuaishou, dona do aplicativo, está afastando trabalhadores juniores com cerca de 30 anos - Divulgação

A Kuaishou está afastando trabalhadores juniores com pouco mais que 30 anos, de acordo com cinco pessoas com conhecimento direto da empresa, incluindo funcionários atuais e antigos.

Laobai foi informado de que sua demissão fazia parte do programa geral de redução de pessoal da empresa. A companhia se recusou a comentar.

A chamada 'maldição dos 35' tem assolado há muito tempo trabalhadores em profissões de colarinho branco, com funcionários mais velhos vistos como menos dispostos a suportar longas horas de trabalho por causa das responsabilidades em casa.

Enquanto o setor de tecnologia da China sofre com a repressão de Pequim e uma desaceleração econômica, dezenas de milhares de empregos foram cortados nos últimos meses e os trabalhadores mais velhos são vistos como particularmente vulneráveis.

Além disso, as empresas de tecnologia não escondem sua preferência por funcionários mais jovens e solteiros.

"O etarismo no setor de tecnologia é um grande problema. Existe a percepção de que os funcionários mais velhos não acompanham os últimos desenvolvimentos tecnológicos, que não têm energia para manter o trabalho árduo e que são muito caros", disse o advogado trabalhista Yang Baoquan, que trabalha em Pequim.

Embora a lei trabalhista da China proíba os empregadores de discriminar com base em atributos como etnia, gênero e religião, ela não se refere explicitamente à idade.

Yang disse que alguns interpretaram a lei de forma mais ampla, proibindo a discriminação contra pessoas mais velhas, o que significa que os empregadores não citariam explicitamente a idade como motivo de demissão.

Executivos de tecnologia há muito tempo expressam publicamente sua preferência por trabalhadores mais jovens no país.

Em 2019, o presidente da Tencent, Martin Lau, anunciou um plano para reorganizar 10% dos gerentes da empresa, dizendo que "seus empregos serão assumidos por pessoas mais jovens, colegas novos que podem ser mais apaixonados".

O chefe da Baidu, Robin Li, em uma carta interna —também tornada pública em 2019— anunciou o plano da empresa de "se tornar mais jovem promovendo mais trabalhadores nascidos após 1980 e 1990".

"Entre 20 e 30 anos, a maioria das pessoas está cheia de energia. Você está mais disposto a avançar e se sacrificar pela empresa. Mas, uma vez que você se torna pai e seu corpo começa a envelhecer, como você vai acompanhar?", disse um ex-gerente de vendas da Meituan, referindo-se à rotina de trabalho do setor de tecnologia chinês, de 9h às 21h, seis dias por semana.

A ByteDance, que é dona do aplicativo de vídeo TikTok, e a gigante do comércio eletrônico Pinduoduo são umas das que contratam mais jovens entre as empresas de tecnologia chinesas, sugerem os dados.

A idade média de seus trabalhadores é de 27 anos, de acordo com os números mais recentes do site de networking profissional Maimai de 2020.

A idade média dos funcionários da Kuaishou é de 28 anos, contra 33 no aplicativo de transporte DiDi, sugerem também os dados do Maimai. A idade média do trabalhador na China é de 38,3 anos, de acordo com sindicatos da China.

Essa tendência se tornou ainda mais enraizada com ondas progressivas de demissões no setor de tecnologia, impulsionadas por uma desaceleração econômica e preocupações regulatórias.

A Kuaishou, cujo preço das ações caiu 88% desde que foi listada em Hong Kong em 2021, reduziu seu quadro de funcionários em 16% entre dezembro de 2021 —quando tinha 28 mil pessoas na equipe— e junho de 2023, de acordo com seu último relatório financeiro.

"O setor de tecnologia expandiu muito rapidamente antes da pandemia e então começaram as repressões do governo. Agora estamos cortando a camada de gestão cara", disse um gerente de outra empresa de internet.

A maldição dos 35 é uma fonte de grande ansiedade para os trabalhadores de tecnologia. Uma pesquisa da plataforma de recrutamento Lagou Zhaopin no ano passado descobriu que 87% dos programadores estavam "gravemente preocupados" em serem demitidos ou não conseguirem encontrar um novo emprego após completarem 35 anos.

Depois de perderem seus empregos, os trabalhadores com mais de 35 anos acham difícil encontrar novo emprego, disse Yang.

Muitos departamentos do serviço civil da China restringem os exames de entrada para aqueles com menos de 35 anos. Anúncios de emprego para funcionários do setor de serviços, incluindo restaurantes e hotéis, também querem candidatos mais jovens.

Isso deixou poucas opções para os funcionários de tecnologia na casa dos 30 anos que desejam mudar de carreira ou encontrar empregos temporários entre as colocações.

Um programador de 38 anos recentemente demitido de um grande grupo de transporte por aplicativo disse que encontrar um novo trabalho estava difícil. "O mercado de trabalho está muito ruim, ainda pior do que no ano passado, especialmente para engenheiros mais velhos como eu", disse ele.

No final, Laobai se considera entre os poucos sortudos.

"Tenho dois filhos e minha esposa não está mais trabalhando. Na época, outra empresa de tecnologia estava contratando para apenas uma vaga de gerente, e tive a sorte de consegui-la. Se não fosse por essa oportunidade, estaria desempregado como tantos ex-funcionários da Kuaishou."