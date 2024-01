Robô-stalker da Samsung volta em versão ampliada e vira sensação de megaevento nos EUA

Las Vegas (EUA)

Um robô fofinho que segue o usuário pela casa era uma das atrações mais concorridas da CES, feira de tecnologia que começou na terça-feira (9) em Las Vegas.

Com seis apresentações diárias, a Samsung trouxe uma versão atualizada de seu robô doméstico Ballie, que agora consegue fazer projeções na parede, no chão ou no teto enquanto acompanha os movimentos do dono pela casa.

Nova versão do robô doméstico Ballie, da Samsung - Divulgação

"É bonitinho, mas meio assustador, não sei se quero um robô que me siga por todo lado", diz o representante de uma marca de telas sensíveis ao toque Jonathan Wo. "Vim para saber o que a multidão estava esperando, mas achei meio bobo."

A proposta da marca é que o robô funcione como um assistente doméstico, que acende as luzes quando alguém chega em casa, regula a ração do pet e lembra os moradores de datas importantes.

Na apresentação, o robô projeta um vídeo de exercícios enquanto conta os abdominais do dono da casa, distrai o cachorro com uma imagem de passarinhos voando e projeta um anúncio de boas-vindas no chão quando a dona chega do trabalho.

Segundo a marca, com ele é possível controlar o ar-condicionado, as lâmpadas, a máquina de roupas e ajuda a pesquisar receitas.

Ele também promete "falar" com outros dispositivos inteligentes da casa e extrair dados deles e mandar atualizações por vídeo de animais de estimação ou entes queridos para os dispositivos dos usuários quando eles estão fora de casa

Uma versão anterior do robô havia sido apresentada na CES de 2020, mas ele deixou de ter o tamanho de uma bola de tênis para ficar mais parecido com uma bola de boliche. A expectativa é que ele esteja disponível para venda até o fim de 2024.

O palco em que o robô demonstrou suas habilidades ao lado de um ator e um apresentador era um dos mais procurados do setor de lançamentos para a casa –ao lado do Ballie, a apresentadora norte-americana e empresária Martha Stewart atraiu menos atenção.

O evento reúne mais de 4.000 expositores, entre grandes marcas e startups. Na edição de 2024, a marca promete ser a inteligência artificial.



Para a edição 2024 da CES, graças à IA, os robôs terão a capacidade de interagir, os veículos autônomos serão mais intuitivos e os espelhos serão cada vez mais eficientes.

Apresentação da nova versão do Ballie na CES 2024 - Douglas Gavras



