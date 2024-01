Espelho que avalia risco de doença e carrinho de bebê com IA são atrações na CES

Las Vegas (EUA) | AFP

De carrinhos de bebê autônomos ao ChatGPT utilizado em automóveis da Volkswagen, a inteligência artificial (IA) deverá ocupar o centro das atenções na feira de tecnologia CES, que tem início nesta terça-feira (9) em Las Vegas (EUA).

A feira CES (Consumer Electronics Show) conta com mais de 3.500 expositores e espera receber cerca de 130 mil visitantes.

Até segunda-feira, grandes e pequenas empresas apresentaram à imprensa os avanços de seus produtos que prometem melhorar a vida das pessoas.

Espelho usa inteligência artificial para informar IMC e se a pessoa tem risco de doenças - Brendan Smialowski/AFP

Em meio ao protagonismo da inteligência artificial (IA), a exibição apresenta, nesta edição, as mais recentes invenções e os avanços das tecnologias.

A seguir estão alguns exemplos de criações exibidas à imprensa antes do início oficial, na terça-feira (10).

Espelho, espelho meu

Chamado de "MagicMirror" (Espelho Mágico, em português) o dispositivo interconectado da NuraLogix escaneou o rosto da executiva de marketing da empresa, Lindsay Brennan, e determinou em segundos seu IMC (índice de massa corporal), sua pressão arterial e até mesmo o "índice de estresse mental" —calculado a partir da frequência cardíaca.

"Vocês podem ver que estou um pouco agitada, quase na zona amarela", disse Brennan, apontando para o indicador que aparecia no espelho. "Isso é por causa do evento", brincou.

Segundo a NuraLogix, o espelho pode avaliar riscos de doenças, como diabetes tipo 2, graças à sua tecnologia óptica e ao software de inteligência artificial.

"Na verdade, isso surgiu na Universidade de Toronto quando estavam pesquisando a detecção de mentiras em crianças", explicou o grupo.

"Eles descobriram que, quando alguém se emociona ou tem pressão alta, o fluxo sanguíneo no rosto realmente muda e esses padrões podem ser captados por qualquer câmera convencional".

Destinado a salas de espera de médicos ou farmácias, o espelho custará cerca de US$ 70 mil (R$ 341,9 mil). A NuraLogix também planeja comercializar o software separadamente.

Implante para andar

Se os planos derem certo, o implante cerebral Wimagine, projetado pela CEA (Comissão de Energia Atômica) da França, irá permitir que pessoas com paralisia voltem a andar.

Equipada com eletrodos, a interface cérebro-máquina é instalada em contato direto com o córtex motor, que controla o movimento voluntário de um paciente paraplégico ou tetraplégico.

Wimagine lança dispositivo que promete ajudar pessoas com paralisia a voltar a andar - Frederic J. Brown/AFP

No primeiro caso, de paralisia nas extremidades inferiores, os dados coletados pelo implante são transferidos remotamente para um conector acoplado à medula espinhal, abaixo da lesão paralisante.

O paciente só precisa pensar em andar e a informação é transferida para o conector, e depois para as pernas.

"É uma ponte digital", disse o responsável pelo programa de pesquisa da CEA, Guillaume Charvet.

No paciente tetraplégico, o implante se comunica com um exoesqueleto ou esqueleto, construído sob medida, que realiza os gestos ordenados.

Com um conector colocado no antebraço, é possível, por exemplo, agarrar um objeto com a mão.

"Um ensaio clínico está prestes a começar", afirmou Charvet, enfatizando que ainda são necessários cinco a dez anos de pesquisa.

No entanto, existem pacientes voluntários que já participam há vários anos. "O objetivo é que tenha o mesmo preço que um marca-passo", acrescentou.

Ninar o bebê

"Somos o primeiro carrinho de bebê elétrico com todas as características de IA para conforto e segurança", disse o engenheiro da Glüxkind, Jeffrey To.

O carrinho controlado por IA é projetado para facilitar a vida dos pais, segundo o responsável, como se fosse um copiloto.

A assistência elétrica permite subir ladeiras sem suar, e os freios são ativados automaticamente "para que nunca haja a possibilidade do carrinho ficar fora de controle", comentou To.

Gluxkind apresenta carrinho de bebê que usa inteligência artificial - Steve Marcus/Reuters

"Ele reconhece pessoas, animais de estimação, skateboards, bicicletas e veículos que podem não parar, e avisa com mais antecedência para que os pais sonolentos tenham basicamente uma assistência ao motorista diariamente", acrescentou o co-fundador da empresa canadense, Kevin Huang.

Quando os pais ativam a função "Rock my baby" (Balançar meu bebê, em português), o carrinho realiza um movimento regular de balanço para ajudar a criança a dormir.

A Glüxkind espera iniciar a produção na próxima primavera, com um preço de aproximadamente US$ 2.400 (R$ 11,7 mil).

Televisão

LG, Samsung e outros titãs dos aparelhos televisores também lançaram melhorias em IA para melhorar o visual, ajudar os espectadores a encontrarem programas de que gostam e muito mais.

"Veremos as TVs se tornarem o centro de comando da casa, além de apenas entretenimento em 'streaming'", disse Jessica Boothe, diretora de pesquisa da Consumer Technology Association, que organiza o evento.

ChatGPT sobre rodas

A Volkswagen, por sua vez, apresentou o que descreveu como os primeiros veículos construídos com um chatbot alimentado pela tecnologia ChatGPT da OpenAI.

O assistente digital "Cerence Chat Pro", criado em colaboração com a Cerence Inc., será incluído em muitos veículos da fabricante alemã a partir do segundo trimestre deste ano, segundo a montadora.

"Estamos oferecendo aos nossos motoristas valor agregado e acesso direto à ferramenta de pesquisa baseada em IA", disse Kai Grunitz, membro do Conselho de Administração da Volkswagen.

Jogos mais reais

A Nvidia, cujos chips gráficos são cobiçados por sua capacidade de suportar intensas demandas computacionais da IA, usou a feira para anunciar novos processadores para jogadores e criadores.

Tradução e óculos de realidade aumentada

Outras inovações anunciadas antes da abertura da CES incluem tecnologia para traduzir vários idiomas ao mesmo tempo e os óculos de realidade aumentada que transformam o espaço à frente do espectador em uma tela que ele pode controlar com gestos.

A Apple, que não participa da feira, anunciou na segunda-feira que lançará o tão aguardado headset de realidade mista Vision Pro nos Estados Unidos em 2 de fevereiro.

O "dispositivo eletrônico de consumo mais avançado já criado", segundo o CEO da empresa, Tim Cook, é o seu primeiro grande lançamento de produto desde o Apple Watch em 2015.