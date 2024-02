Musk fez barulho mas não é pioneiro em implante de chip no cérebro; veja outros

San Francisco e Londres | Financial Times

Os concorrentes dão de ombros para as afirmações do bilionário, mas reconhecem que a atenção ajudou a impulsionar o campo mais perto da realidade.

O hábito de Elon Musk de exagerar uma nova tecnologia, mesmo quando ele não é líder no campo, tem irritado seus rivais há muito tempo.

Isso ficou evidente esta semana quando ele escreveu no X que uma de suas empresas, a Neuralink, havia conseguido implantar um eletrodo em um cérebro humano pela primeira vez. O procedimento é um pequeno passo em direção à promessa de Musk de ser capaz de conectar cérebros diretamente a computadores para aumentar seus poderes de processamento e, um dia, permitir que os seres humanos alcancem as capacidades da inteligência artificial avançada.

Elon Musk aparece detrás de logo da Neuralink, exebido em tela de computador - Dado Ruvic/Reuters

Implantes semelhantes têm sido uma parte essencial dos laboratórios de ciência há anos. Pelo menos três startups rivais conseguiram inserir eletrodos e usá-los para coletar e interpretar sinais cerebrais humanos.

Contudo, enquanto as afirmações de Musk recebem desdém dos rivais, também são reconhecidas pela atenção que ajudou a impulsionar o setor em direção à realidade. As tecnologias de interface cérebro-máquina estão alcançando um ponto de inflexão importante.

Musk realmente "colocou um holofote neste campo e está atraindo capital [de risco]", disse Tom Oxley, chefe-executivo da Synchron, que realizou seus primeiros testes em humanos em 2019 e arrecadou US$ 130 milhões (R$ 643 milhões).

Criar uma tempestade de publicidade sobre seus empreendimentos, mesmo quando há poucos detalhes para respaldar suas afirmações, "é o que Elon Musk faz melhor do que qualquer outra pessoa", disse Anne Vanhoestenberghe, professora de dispositivos médicos implantáveis ativos no King's College London.

"Eles [Neuralink] estão à frente? Não. Sua tecnologia é única? Não, nada do que vi é novo", disse Vanhoestenberghe —embora ela tenha creditado à empresa de Musk por ser "muito avançada" e "de ponta" no campo.

Musk há muito tempo usa seu grande número de seguidores no X e na mídia como uma arma estratégica para atrair capital e talento para seus empreendimentos. É uma vantagem que ele explorou em suas tentativas de transformar sua nova empresa de inteligência artificial, xAI, em um desafiante para a OpenAI, apesar de começar anos atrás.

A Neuralink arrecadou quase US$ 700 milhões (R$ 3,5 bilhões), grande parte de Musk, e contou com alguns dos principais cérebros do campo entre seus cofundadores —embora a maioria da equipe fundadora tenha deixado a empresa desde então, alguns para iniciar concorrentes.

No entanto, as reivindicações ambiciosas de Musk também têm um lado negativo. Elas levaram a "uma enorme carga de expectativas exageradas", disse Yurii Vlasov, professor do Grainger College of Engineering da University of Illinois Urbana-Champaign.

Os tweets de Musk lançaram luz sobre uma tecnologia que muitos consideram fantasiosa, mas que recentemente começou a apresentar resultados promissores.

O trabalho em interfaces cérebro-computador, conhecidas como BCI, começou a sério duas décadas atrás, mas progrediu lentamente. Após co-fundar a Neuralink em 2016, Musk prometeu testes em humanos já em 2020, mas teve dificuldades para obter aprovação da Food and Drug Administration dos EUA.

Avanços em materiais e fabricação trouxeram matrizes de eletrodos mais refinadas e menores, usando técnicas desenvolvidas na fabricação de semicondutores. Uma segunda área de desenvolvimento rápido tem sido na eletrônica miniaturizada necessária para amplificar e canalizar os sinais cerebrais. As últimas descobertas, mais recentes, vieram no software de aprendizado de máquina necessário para decifrar os sinais cerebrais, usando-os para controlar um cursor de computador ou um membro protético.

O método da Neuralink envolve a inserção de fios extremamente finos de eletrodos no tecido cerebral com o objetivo de coletar sinais elétricos de neurônios individuais ou pequenos grupos. O procedimento requer a remoção de parte do crânio para permitir que um cirurgião robótico, que Musk chamou de "máquina de costura", passe os fios.

A Neuralink mostrou vídeos de macacos usando seus implantes para jogar Pong em um computador. No entanto, os efeitos de ter seus eletrodos ao lado do tecido cerebral por longos períodos de tempo ainda não estão claros.

Outras empresas e acadêmicos realizaram testes em humanos com outras técnicas e alcançaram conquistas significativas na interpretação de sinais cerebrais, disse Thomas Hartung, professor da Universidade Johns Hopkins nos EUA, que lidera um projeto internacional de biocomputação. Ele citou uma equipe da Universidade Stanford que relatou em 2021 como eles converteram os sinais cerebrais de um homem paralisado imaginando escrever à mão em texto em um computador.

Outras técnicas envolvem compensações entre os riscos dos implantes, sabidamente invasivos, e a qualidade do sinal coletado.

A Precision Neuroscience, co-fundada por Benjamin Rapoport, neurocirurgião e um dos fundadores da Neuralink, faz pequenas incisões no crânio para inserir uma malha de microeletrodos que "envolvem" o cérebro. Embora colete menos dados do que os eletrodos da Neuralink, essa técnica menos invasiva ainda deve fornecer dados suficientes para controlar um membro protético, de acordo com Rapoport. "Não são neurônios individuais que controlam os movimentos musculares", acrescentou.

Enquanto isso, a Synchron insere seus sensores no crânio através de uma veia, de maneira semelhante à implantação de um stent coronário —um método que espera permitir que os implantes cerebrais se tornem um procedimento de rotina.

O sinal cerebral que ele coleta, embora menos detalhado, ainda deve ser forte o suficiente para alcançar o que Oxley chamou de "ajuste produto/mercado" —o objetivo, perseguido por todas as startups de tecnologia, onde uma tecnologia é boa o suficiente para produzir um produto útil. A Synchron tem como objetivo canalizar os sinais cerebrais para controlar um smartphone ou um tablet, dando aos pacientes com paralisia parcial mais formas de se comunicar e controlar seu ambiente.

Essas diferentes técnicas podem levar a uma variedade de produtos, disse Alex Morgan, sócio da Khosla Ventures, que investiu em neurotecnologia, incluindo a Synchron. "Essa não é uma tecnologia de vencedor leva tudo", disse ele.

Apesar de avanços científicos significativos, no entanto, poucos no campo estão dispostos a prever quando a tecnologia trará produtos úteis. Um desafio particular tem sido interpretar os sinais coletados do cérebro, tornando difícil dizer quando a tecnologia será capaz de fazer mais do que mover um cursor de computador ou ativar movimentos simples de membros protéticos, disse Vlasov.

Em consulta com a FDA, as startups que trabalham em interfaces cérebro-computador convergiram para um objetivo semelhante: desenvolver implantes para pacientes com as formas mais graves de paralisia, disse Rapoport.

Isso está longe do tipo de tecnologia de aprimoramento mental sonhada por Musk. Mas, enquanto Rapoport disse que isso está muito no futuro, ele acrescentou: "Não acho que seja inconcebível".