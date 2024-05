Elon Musk diz que vai doar terminais da Starlink para ajudar nos resgates do RS

São Paulo

Elon Musk afirmou que a Starlink, empresa de internet por satélite da qual é dono, vai doar mil terminais para socorristas do Rio Grande do Sul. A ação foi anunciada na rede social do bilionário, o X, antigo Twitter.

O post foi feito em resposta ao vídeo da modelo Gisele Bündchen, publicado em seu Instagram, onde pede doações para seu estado. Musk afirma que o uso dos terminais será gratuito até que a região se recupere dos efeitos das chuvas.

Elon Musk, CEO da SpaceX, Tesla e dono do X, antigo Twitter. - David Swanson/Reuters

O terminal da Starlink permite que o usuário se conecte à internet via satélite, sem necessidade de conexão via cabos. O equipamento tem um preço fixo de R$ 2.000 independentemente do plano contratado, que pode ir de R$ 184 para residências até embarcações

A empresa de Musk quase triplicou de tamanho no país em menos de dois anos. Dados da Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) mostram que, entre maio de 2023 e fevereiro deste ano, a companhia passou de 57.605 acessos à banda larga via satélite para 149.615 (260% de crescimento), a maior parte em regiões mais afastadas, como a Amazônia e o Centro-Oeste.