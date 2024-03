Apple permitirá que desenvolvedores na Europa distribuam apps em sites

Bruxelas | Reuters

A Apple anunciou nesta terça-feira (12) que os desenvolvedores de software que usam a App Store poderão distribuir aplicativos para usuários da União Europeia diretamente de seus sites na primavera do hemisfério norte (outono no Brasil).

A novidade vem na esteira das mudanças exigidas pelas novas regras do bloco, que forçam a Apple a abrir seu ecossistema.

A Lei dos Mercados Digitais (DMA, na sigla em inglês) da UE, que entrou em vigor na semana passada, exige que a Apple ofereça lojas de aplicativos alternativas nos iPhones e permita que os desenvolvedores optem por não usar seu sistema de pagamento, que cobra taxas de até 30%.

Logo da Apple na frente da bandeira da União Europeia - Dado Ruvic/Reuters

"Estamos oferecendo mais flexibilidade para desenvolvedores que distribuem aplicativos na União Europeia, incluindo a introdução de uma nova maneira de distribuir aplicativos diretamente do site do desenvolvedor", disse a Apple.

"A Apple fornecerá aos desenvolvedores autorizados acesso a APIs [interfaces de programação de aplicativos] que facilitam a distribuição de seus aplicativos a partir da internet, a integração com funcionalidades do sistema, backup e restauração de aplicativos de usuários e muito mais", disse a empresa.

Outra mudança permite que os desenvolvedores que criam lojas de aplicativos alternativas ofereçam um catálogo composto exclusivamente pelos próprios aplicativos do dono da loja.

Os desenvolvedores podem escolher como oferecer promoções, descontos e outras ofertas no aplicativo próprio ao direcionar os usuários para concluir uma transação em seu site, em vez de usar o modelo da Apple.

As mudanças da Apple ocorrem em meio a críticas contínuas de rivais de que seus esforços de compliance são insuficientes. As violações do DMA podem custar às empresas multas que chegam a 10% do seu volume de negócios global.