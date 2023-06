Itens de rotina, como água, remédio e comida, crescem nas compras online

Salvador

Os brasileiros estão integrando as compras pela internet à rotina. Se em 2021, eletrodomésticos e eletrônicos foram responsáveis pelo maior número de vendas online, desde o ano passado as categorias que impulsionam o setor são alimentos e bebidas, perfumaria e cosméticos, saúde e itens para bebês.

Relatório Webshoppers da NielsenIQ Ebit divulgado em março, aponta que, em 2022, 39% das compras realizadas no ambiente digital foram de farmácia e 29%, de supermercado –a maioria foi feita pelo smartphone, por meio de aplicativos. Além disso, segundo o levantamento, houve um aumento de 82% nos pedidos de alimentos e bebidas pela web entre 2021 e 2022.

Na pesquisa O Melhor da Internet, realizada pelo instituto Datafolha, os mercados Carrefour e Atacadão receberam 12% e 11% das menções, respectivamente, na categoria de supermercado na internet. O levantamento ouviu 1.558 internautas de 16 anos ou mais e a margem de erro é de três pontos percentuais.

Os itens mais comprados nos canais digitais do Carrefour, por exemplo, são cerveja, leite, refrigerante, chocolate e suco pronto. "Focamos intensamente a experiência do cliente e fizemos grandes avanços nos últimos 12 meses, tanto em termos de facilidade de compra no aplicativo Meu Carrefour quanto na qualidade da entrega", diz Samuel James.

Segundo o porta-voz, o Grupo Carrefour Brasil tem como meta ser líder no ecommerce de alimentos. Na corrida, também estão GPA (Grupo Pão de Açúcar) e marketplaces como Amazon e Mercado Livre, além de aplicativos de delivery como iFood e Rappi.

Em 2023, o Carrefour foi o responsável por fornecer as compras semanais feitas pelos participantes do Big Brother Brasil, da TV Globo. Nos três últimos anos, o patrocínio de mercado tinha sido feito pela Americanas.

Segundo Samuel James, diretor digital do Grupo Carrefour Brasil, a participação no BBB foi uma grande aposta da empresa e impulsionou a visibilidade das vendas online. O Carrefour vive uma série de críticas após casos de racismo em suas lojas —em maio, anunciou que exigirá o uso de câmeras nos uniformes dos seguranças após um casal negro ter sido agredido em um supermercado da rede em Salvador.

No levantamento do Datafolha, os brasileiros citaram também o Assaí como um dos melhores supermercados na internet (12%). Curiosamente, porém, a rede não tem uma plataforma de comércio eletrônico.

De acordo com Luiz Carlos Araújo Costa, diretor de operações no Sul e Sudeste do Assaí, o aumento da presença da rede no país tem sido acompanhado pela digitalização. "Desde 2021, temos aprofundado as estratégias que conectam as facilidades do mundo digital com nossas unidades físicas, buscando a comodidade e a economia."

A companhia fez parcerias com aplicativos de delivery como Cornershop e Rappi, para que os clientes comprem de maneira digital nas unidades e recebam em casa e ou nos seus comércios.

Em abril deste ano, o grupo lançou o aplicativo gratuito Meu Assaí, que em pouco mais de 30 dias teve mais de 2 milhões de downloads. A ferramenta oferece descontos personalizados e ofertas exclusivas, além de uma carteira digital, em que o cliente pode acumular saldo de cashback para compras futuras.

"A menção no Melhor da Internet reflete a força e o conhecimento da marca", afirma o diretor de operações.

Carrefour

12% das menções

Fundação

1959 na França, 1975 no Brasil

Sede

São Paulo

Usuários

Não divulga

Canais digitais

App e site

Atacadão

11% das menções

Fundação

1962

Sede

São Paulo

Usuários

Não divulga

Canais digitais

App e site

Assaí

12% das menções

Fundação

1974

Sede

São Paulo

Usuários

Não tem e-commerce

Canais digitais

App de descontos e apps de delivery