Apple dará novo cérebro à Siri para competir com chatbots de IA como ChatGPT

Os diretores de software da Apple decidiram no início do ano passado que a Siri, a assistente virtual da empresa, precisava de um transplante de cérebro.

A decisão veio depois que os executivos Craig Federighi e John Giannandrea passaram semanas testando o novo chatbot da OpenAI, o ChatGPT. O uso de inteligência artificial generativa da plataforma, que pode escrever poesia, criar código de computador e responder a perguntas complexas, fez a Siri parecer antiquada, disseram duas pessoas familiarizadas com a rotina da empresa, que não tinham permissão para falar ao público.

Ilustração mostra três médicos transplantando um cérebro em um iPhone, em imagem do incremento de IA ao aparelho - Amy Matushita-Beal/NYT

Lançada em 2011 como a assistente virtual original em todos os iPhones, a Siri está limitada há anos a pedidos individuais e nunca foi capaz de manter uma conversa. Muitas vezes, ela entendia mal as perguntas. O ChatGPT, por outro lado, sabia que, se alguém perguntasse sobre o clima em São Francisco e depois dissesse "e em Nova York?", esse usuário queria outra previsão.

A percepção de que a nova tecnologia havia ultrapassado a Siri deu início à reorganização mais significativa da gigante da tecnologia em mais de uma década. Determinada a se emparelhar na corrida por inteligência artificial da indústria de tecnologia, a Apple tornou a IA generativa um projeto central —a etiqueta interna que a empresa usa para organizar os funcionários em torno de iniciativas únicas em uma década.

Espera-se que a Apple mostre seu trabalho de inteligência artificial em sua conferência anual de desenvolvedores em 10 de junho, quando lançará uma Siri aprimorada que é mais conversacional e versátil, de acordo com três pessoas familiarizadas com o trabalho da empresa, que não tinham permissão para falar publicamente. A tecnologia subjacente da Siri incluirá um novo sistema de inteligência artificial generativa que permitirá que ela converse em vez de responder a perguntas uma de cada vez.

A atualização da Siri está na vanguarda de um esforço mais amplo para abraçar a inteligência artificial generativa em todo o negócio da Apple. A empresa também está aumentando a memória nos iPhones deste ano para suportar as novas capacidades da Siri. Também tem discutido a licença de modelos de inteligência artificial complementares que alimentam chatbots de várias empresas, incluindo Google, Cohere e OpenAI.

Uma porta-voz da Apple se recusou a comentar.

Os executivos da Apple estão preocupados que a inteligência artificial generativa ameace o controle da empresa sobre o mercado global de smartphones, por conta do potencial da tecnologia de se tornar o sistema operacional dominante, substituindo o software iOS do iPhone, disseram duas pessoas familiarizadas com o posicionamento estratégico da Apple, sem permissão para falar publicamente. Essa nova tecnologia também poderia criar um ecossistema de aplicativos de inteligência artificial, conhecidos como agentes, que podem solicitar Ubers ou fazer agendamentos no calendário, minando a App Store da Apple, que gera cerca de US$ 24 bilhões em vendas anuais.

A Apple também teme que, se não desenvolver seu próprio sistema de inteligência artificial, o iPhone possa se tornar um "tijolo burro" em comparação com outras tecnologias. Embora não esteja claro quantas pessoas usam regularmente a Siri, o iPhone atualmente detém 85% dos lucros globais de smartphones e gera mais de US$ 200 bilhões em vendas.

Esse senso de urgência contribuiu para a decisão da Apple de cancelar sua outra grande aposta —um projeto de US$ 10 bilhões (R$ 52 bilhões) para desenvolver um carro autônomo— e reatribuir centenas de engenheiros para trabalhar em inteligência artificial.

A Apple também explorou a criação de servidores alimentados por seus processadores de iPhone e Mac, disseram duas dessas pessoas. Fazer isso poderia ajudar a Apple a economizar dinheiro e criar consistência entre as ferramentas usadas para processos na nuvem e em seus dispositivos.

Em vez de competir diretamente com o ChatGPT lançando um chatbot que faça coisas como escrever poesia, as três pessoas familiarizadas com o trabalho da Apple disseram que a empresa se concentrou em tornar a Siri melhor em lidar com tarefas que ela já faz, incluindo definir temporizadores, criar compromissos no calendário e adicionar itens a uma lista de compras. Ela também seria capaz de resumir mensagens de texto.

A Apple planeja apresentar a Siri aprimorada como mais privada do que os serviços de inteligência artificial concorrentes, pois processará solicitações nos iPhones em vez de remotamente em centros de dados. A estratégia também economizará dinheiro. A OpenAI gasta cerca de 12 centavos para cerca de 1.000 palavras que o ChatGPT gera devido aos custos de computação em nuvem.

A Apple, contudo, enfrenta riscos ao depender de um sistema de inteligência artificial menor hospedado em iPhones em vez de um maior operado a partir de um data center. Pesquisas descobriram que sistemas de inteligência artificial menores podem ser mais propensos a cometer erros, conhecidos como alucinações, do que os maiores.

"Sempre foi a visão da Siri ter uma interface conversacional que entende linguagem e contexto, mas é um problema difícil", disse Tom Gruber, um dos fundadores da Siri que trabalhou na Apple até 2018. "Agora que a tecnologia mudou, deve ser possível fazer um trabalho muito melhor nisso. Contanto que não seja um esforço único para responder a qualquer coisa, então eles devem ser capazes de evitar problemas."

A Apple tem várias vantagens na corrida da Inteligência Artificial, incluindo mais de dois bilhões de dispositivos em uso ao redor do mundo onde pode distribuir produtos de IA. Também possui uma equipe de vanguarda em semicondutores que tem produzido chips sofisticados capazes de alimentar tarefas de IA como reconhecimento facial.

Porém, ao longo da última década, a Apple tem lutado para desenvolver uma estratégia abrangente de IA, e a Siri não teve grandes melhorias desde sua introdução. As dificuldades do assistente diminuíram o apelo da caixa de som inteligente HomePod da empresa, que não consegue realizar consistentemente tarefas simples como atender a um pedido de música.

A equipe da Siri não conseguiu obter o tipo de atenção e recursos que foram destinados a outros grupos dentro da Apple, disse John Burkey, que trabalhou na Siri por dois anos antes de fundar uma plataforma de IA generativa, Brighten.ai. As divisões da empresa, como software e hardware, operam independentemente umas das outras e compartilham informações limitadas. Mas a IA precisa estar integrada aos produtos para ter sucesso.

"Não está no DNA da Apple", disse Burkey. "É um ponto cego."

A Apple também tem enfrentado dificuldades para recrutar e reter principais pesquisadores de IA. Ao longo dos anos, adquiriu empresas de inteligência artificial lideradas por especialistas no campo, mas todos saíram após alguns anos.

Os motivos de suas saídas variam, mas um fator é o sigilo da Apple. A empresa publica menos artigos sobre seu trabalho de IA do que Google, Meta e Microsoft, e não participa de conferências da mesma forma que seus concorrentes.

"Cientistas dizem: 'Quais são minhas outras opções? Posso voltar para a academia? Posso ir para um instituto de pesquisa, algum lugar onde posso trabalhar um pouco mais abertamente?'" disse Ruslan Salakhutdinov, um dos principais pesquisadores de IA, que deixou a Apple em 2020 para retornar à Universidade Carnegie Mellon.

Nos últimos meses, a Apple aumentou o número de artigos de IA que publicou. Mas pesquisadores de IA proeminentes questionaram o valor dos artigos, dizendo que são mais sobre criar a impressão de um trabalho significativo do que fornecer exemplos do que a Apple pode trazer para o mercado.

Tsu-Jui Fu, um estagiário da Apple e estudante de doutorado em IA na Universidade da Califórnia, Santa Bárbara, escreveu um dos recentes artigos de IA da Apple. Ele passou o último verão desenvolvendo um sistema para editar fotos com comandos escritos em vez de ferramentas do Photoshop. Ele disse que a Apple apoiou o projeto fornecendo as GPUs (unidades de processamento gráfico da Nvidia) necessárias para treinar o sistema, mas que não teve interação com a equipe de IA que trabalha nos produtos da Apple.

Embora tenha dito que fez entrevistas para empregos em tempo integral na Adobe e Nvidia, ele planeja retornar à Apple depois de se formar porque acredita que pode fazer uma diferença maior lá.

"O produto e a pesquisa de IA estão surgindo na Apple, mas a maioria das empresas é muito madura", disse Fu em uma entrevista ao New York Times. "Na Apple, posso ter mais espaço para liderar um projeto em vez de apenas ser um membro de uma equipe fazendo algo."