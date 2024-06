Celulares da Huawei dominam ranking de melhor câmera acima de Samsung e Apple

São Paulo

Celulares das fabricantes chinesas Huawei, Honor e Oppo dominam as cinco primeiras posições do principal ranking de cameras de smartphones, elaborado pela empresa francesa de testes DxOMark.

Conhecidos do público pela qualidade da câmera, o iPhone 15 Pro Max fica na sexta posição, e o Samsung Galaxy S24 Ultra, na vigésima segunda.

O líder isolado é o celular topo de linha da Huawei Pura 70 Ultra, vendido desde abril apenas na China. O smartphone tem um conjunto com uma câmera retrátil de 50 megapixels (com diafragma ajustável) e duas lentes telescópicas, uma de 50 megapixels e outra de 40 MPs.

Cliente compara smartphones Huawei Pura 70 Pro e Pura 70 Ultra, em loja em Pequim, na China - Tingshu Wang/Reuters

O teste da DxOMark, cujos resultados foram divulgados no último dia 8, considera 3.000 cliques e 150 minutos de vídeo. A nota final, que pode alcançar os 200 pontos, considera qualidade de foto (50% da nota total), vídeo (28,5%), zoom (14%), qualidade da imagem desfocada ou "efeito bokeh" (3%) e visualização de imagem antes da captura (4,5%).

O Pura 70 Ultra soma 163 pontos. Tem os melhores resultados para fotografias tiradas em ambientes externos, internos, com pouca luminosidade e em retratos e fotos de grupos.

O diafragma variável garante melhor controle sobre a profundidade nos retratos. O conjunto de câmeras proporciona exposição e contraste balanceados e bom equilíbrio entre textura e ruído em diferentes posições de Zoom.

Os pontos fracos da câmera do aparelho são ruído localizado em vídeos, rastro em fotos com objetos em movimento e alguns problemas de coloração e textura em fotos com baixa luminosidade.

O smartphone usa sistema operacional da própria Huawei, o Harmony OS 4.2. O chip de processamento também é da fabricante chinesa. O gigante oriental da tecnologia sofre com sanções impostas pelos EUA desde 2021 que retiraram acesso ao sistema operacional Android e a chips 5G.

Em comparação, os iPhones 15 Pro (a partir de R$ 9.299) e 15 Pro Max (a partir de R$ 10.999), que têm a mesma nota (154), são criticados pela baixa qualidade do zoom, pelo atraso para captura de imagens em condições de baixa luminosidade, captação de ruídos sonoros no vídeo e granularidade nas fotos frontais.

Embora tenha um jogo de quatro câmeras mais modestas (48 MP, 12 MP, 12 MP e 12 MP), o iPhone consegue bons resultados graças ao formato HDR, que garante o chamado "preto verdadeiro" nas imagens.

O sistema de estabilização de vídeo da Apple também é outro ponto alto. Aliás, em gravações, o iPhone 15 Pro Max tem a melhor nota.

O Samsung Galaxy S24 Ultra (a partir de R$ 8.999,10), por sua vez, chegou aos 144 pontos. Os principais pontos negativos para o aparelhos da Samsung foram ruído em fotos com baixa luminosidade, falta de profundidade nas imagens e problemas com o foco automático. O atraso entre o clique e o disparo foi outra falha.

O S24 Ultra consegue bons resultados com alta luminosidade e tem balanço de cores e de preto e branco precisos. A estabilização do vídeo também é digna de nota.

Acima do iPhone, além do Huawei Pura 70 Ultra, também ficam, em ordem, Honor Magic6 Pro, Huawei Mate 60 Pro+, Oppo Find X7 Ultra e Huawei P60 Pro. Nenhum desses aparelhos está à venda no Brasil. Todos são vendidos por preços acima de US$ 1.000 (sem considerar impostos), sendo o Pura 70 Ultra o mais caro (US$ 1.499).

Depois do iPhone, o smartphone comercializado no Brasil com melhor resultado é o Xiaomi 14 Ultra, empatado na 13ª posição. O aparelho está à venda no site da Xiaomi por R$ 9.299.

O smartphone chinês é elogiado pelas imagens sem roídas, pelo foco automático preciso e pelo eficiente sistema de estabilização, mesmo com a câmera em movimento. Os defeitos: atraso no disparo da foto, falta de profundidade e precisão de cores, à baixa luminosidade.

Ranking de câmeras de smartphones Huawei Pura 70 Ultra 163 pontos Honor Magic6 Pro 158 pontos Huawei Mate 60 Pro+ 157 pontos Oppo Find X7 Ultra 157 pontos Huawei P60 Pro 156 pontos Apple iPhone 15 Pro Max 154 pontos Apple iPhone 15 Pro 154 pontos Google Pixel 8 Pro 153 pontos Oppo Find X6 150 pontos Honor Magic5 Pro 152 pontos

ENTENDA A METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DAS CÂMERAS DE CELULARES

As 3.000 fotos testadas são feitas no modo padrão do celular. Os cenários variam de um lux (unidade de medida de luminosidade) a 1.000 lux. São tiradas fotos com tripé e em situações cotidianas.

Para o teste de qualidade de imagem, são consideradas apenas imagens sem zoom.

Para avaliar o zoom, são avaliadas qualidade de imagem e vídeo em ao menos 10 distâncias. No vídeo, a suavidade na aplicação do Zoom também recebe nota.

O vídeo também é avaliado nas configurações padrões do aparelho. Se houver a opção de gravar em 4k, o recurso é ativado, caso a imagem fique melhor. "Quando a resolução de 4k não tem estabilidade, a qualidade final é pior", diz o material de divulgação da DxOMark.

Os testadores também avaliam a visualização de imagem na tela do smartphone antes do clique. "Caso a visualização da imagem não seja boa, o usuário pode perder boas fotos por considerar que o resultado não seria adequado.