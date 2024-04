Pura70, novo smartphone da Huawei, se esgota em um minuto

Pequim

Sete meses depois de voltar ao mercado de celulares avançados com o modelo P60, a empresa chinesa de tecnologia Huawei lançou novo smartphone, a preços considerados elevados por analistas no país e voltados à faixa de maior renda.

Apesar disso, segundo relatos em mídia chinesa, foram colocados à venda online às 10h08, horário local (23h08 em Brasília), e todos os aparelhos disponíveis se esgotaram em cerca de um minuto.

A linha Pura70 começou ser vendida em duas versões, Pro e Ultra, respectivamente por 6.499 yuans (US$ 900) and 9.999 yuans (US$ 1.400). A versão standard chega ao mercado no dia 22.

Imagem do novo smartphone da Huawei, Pura70, com câmera retrátil - Divulgação

O smartphone é apresentado como o primeiro com câmera retrátil, para focagem, e com mensagens de imagem via serviço de satélite Beidou, o GPS chinês. Usa o novo sistema operacional HarmonyOS 4.2 e novas ferramentas de inteligência artificial Pangu, ambos da própria Huawei.

O design dos novos celulares, na descrição da empresa, apresenta "um padrão de trama leve, inspirado no fluxo de luz e sombra entre edifícios modernos", entre outros.